Samsung metaverse ile fitness’ı bir araya getiriyor

Las Vegas’ta düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES bu yıl da heyecan verici sunumlara kapı açtı. Çok sayıda teknoloji devinin yer aldığı etkinlikte boy gösteren markalardan bir tanesi de Samsung oldu. Güney Koreli şirket, yapmış CES 2024 etkinliğinin son gününde inovasyon, sağlık ve yapay zeka alanlarına odaklanan Creative Lab (C-Lab) biriminin geliştirdiği yeni teknolojileri sergiledi.

Creative Lab (C-Lab) ekibi tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı yeni teknolojiler, CES 2024 ziyaretçileri tarafından oldukça büyük bir ilgi gördü. Şirket, burada toplamda 15 yeni proje ve start-up sergiledi. Yapay zeka, sağlık ve enerji gibi alanları kapsayan bu teknolojiler böylelikle ilk defa global pazarda sahneye çıktı.

Metaverse fitness uygulaması: FIVA

CES 2024’te sergilenen ürünlerden şüphesiz ki en dikkat çekici olanı, yapay zeka (AI) tarafından desteklenen metaverse tabanlı bir fitness uygulaması olan FIVA oldu. C-Lab’da özel bir ekip olarak lanse edilen Goose Labs’ın oluşturduğu bu hizmet, canlı fiziksel egzersiz dersleri sunuyor ve hareketleri yapay zekayla takip ederek, bunları telefon ekranında bir avatar olarak yeniden üretiyor. Aynı anda birkaç katılımcının bir araya gelebileceği metaverse ürünü, etkinlikte büyük bir ilgi topladı.

Samsung’un açıkladığı bilgilere göre bu metaverse ürünü, kullanıcıların hareketlerini takip etmek için özel bir sensöre ihtiyaç duymayacak. Bunun yerine ürün, telefonun ve platformun yapay zeka algoritmalarından faydalanacak. Goose Labs üyesi Seo-Hee Lee, şirketin bu hizmetini şu şekilde özetledi:

“FIVA, egzersizi göz korkutucu bir görev değil, günlük yaşamın keyifli bir parçası haline getirme arzusundan doğdu. Kullanıcıların hareketlerini avatarlarla yansıtmak için uygulamada AI hareket yakalamayı kullanıyoruz ve insanların meta evrende birbirlerini destekleyebilmeleri için bir topluluk özelliği ekledik FIVA’yı farklı kılan şey ise geleneksel ağırlık antrenmanlarından dans fitness ve bale antrenmanlarına kadar çeşitli fitness alanlarında uzman eğitmenler tarafından yürütülen canlı derslerdir.”

CES 2024 İnovasyon Ödülü sahibi VRIN 3D

Şirketin etkinlikte yaptığı bir diğer önemli sunum ise CES 2024 İnovasyon Ödülü’ne layık görülen yapay zeka çözümü VRIN 3D oldu. Akıllı telefon kamerasından yararlanarak üç boyutlu içerik oluşturmaya imkan tanıyan bu cihaz, Samsung’un RebuilderAI projesinin bir parçası olarak tanıtıldı.

RebuilderAI’nin kurucusu Junghyun Kim, üç boyutlu içerik oluşturmayı son tüketici için daha erişilebilir hale getirmeyi amaçladıklarını ifade ederek şu açıklamada bulundu: