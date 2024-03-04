Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024’ün Avrupa fiyatları sızdırıldı

Samsung çok yakında yeni tablet cihazını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Büyük bir heyecanla beklenen yeni Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 ile ilgili son dönemlerde pek çok sızıntı ortaya çıkmaya başladı. Gelen son iddialarda ise cihazın Avrupa pazarındaki satış fiyatları hakkında kayda değer ipuçları verildi.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024’ün Avrupa fiyatları ortaya çıktı. Avrupa’daki teknoloji meraklılarını ilgilendiren bu gelişme, heyecanla beklenen ürünle alakalı akıllardaki soru işaretlerinden bazıları ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor. Çok yakında raflarda boy göstermeye başlayacak tablet modelinin birçok detayı görülüyor.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 fiyatı ne kadar olacak?

Appuals tarafından aktarılan bilgilere göre Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 modeli pembe ve gri renk seçeneklerini korumaya devam edecek. Fakat bunlara ek olarak şirket, yeni bir açık yeşil renk opsiyonuna ev sahipliği yapacak. Böylelikle tüketiciler için daha fazla tercih seçeneği sağlanacak.

Hem Wi-Fi hem de LTE sürümüyle karşımıza çıkmaya hazırlanan tablet modeli, bu sayede farklı fiyat aralıkları sunacak. Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 modelinin Avrupa fiyatları Wi-Fi modelinde 4+64 GB’lık sürümüyle 429 Euro karşılığında satılacak. 4+128 GB versiyonu 489 Euro’dan alıcılara hitap edecek. Cihazın LTE seçeneğiyse 4+64 GB sürümüyle 459 Euro, 4+128 GB’lık sürümüyle 519 Euro’dan satılacak.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 teknik özellikleri

Şimdilik ne yazık ki Samsung’un yeni tabletinin teknik özellikleri ile ilgili olarak pek fazla detay bilinmiyor. Şirket tarafından henüz doğrulanan bir bilgiye rastlanmasa da daha önce ortaya çıkan sızıntılar, cihazın 10,4 inç boyutunda bir ekrana sahip olacağına işaret ediyordu.

Gücünü Samsung tarafından geliştirilen Exynos 1280 yonga setinden alacağı öne sürülen cihaz, iddialara göre kutudan çıkar çıkmaz Google’ın Android 14 işletim sistemini temel alan One UI 6 kullanıcı arayüzüyle çalışacak.

6.840 mAh’lik devasa bir pil kapasitesine sahip olacak cihaz, 15 watt hızlı şarj desteğiyle gelecek. Bluetooth 5.3, çift bantlı Wi-Fi, 2G GSM, 3G UMTS ve 4G LTE bağlantı desteklerine yer verecek cihaz, gelişmiş bir performansa kapı açacak.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024’ün çıkış tarihi şimdilik kesin olarak bilinmiyor. Fakat yine de cihaz, yılın en çok beklenen tabletleri arasında kabul ediliyor.