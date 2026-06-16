Samsung Galaxy S26 FE’nin resmi duvar kağıdı sızdırıldı

- Samsung'un henüz resmi olarak tanıtmadığı Galaxy S26 FE'ye ait ilk resmi duvar kağıdı ortaya çıktı.
- Cihazın wallpaper görüntüsü One UI 9 Beta sürümünde tespit edildi.
- Modelin Kobalt mavisi renk seçeneğine ait olan bu görsel, serinin premium çizgisini yansıtan ikonik "S" markalamasını da içeriyor.
Samsung’un fiyat-performans odaklı yeni akıllı telefonu Galaxy S26 FE modelinin resmi duvar kağıtları lansmandan önce sızdırıldı. Bu yaz piyasaya sürülmesi beklenen bütçe dostu amiral gemisi modelin içerisinde yer alacak wallpaper tasarımı erkenden görüldü.
One UI 9.0 Beta güncellemesinin derinliklerinde tespit edilen bu duvar kağıdı, Samsung’un yeni orta seviye cihazında benimseyeceği görsel kimliğe dair bizlere önemli ipuçları veriyor. Siz de hemen cihazınıza wallpaper görselini indirip kurabilirsiniz.
Samsung Galaxy S26 FE wallpaper görüntüsü
Ortaya çıkan görüntü özellikle yeni cihazın Kobalt mavisi renk varyantıyla ilişkili görünüyor. Bununla birlikte duvar kağıdının estetiği, Galaxy S26 serisi için oluşturulan görsel dili takip ediyor. Görüntü, serideki akıllı telefonlara kazandırılan üstün statüyü pekiştiren karakteristik “S” logosunu içeriyor.
Galaxy S26 FE modelinin duvar kağıdı görüntüsünü indirmek için aşağıdaki görsele tıklayıp cihazınıza yükleyebilir, ardından Ayarlar sayfasından bunu wallpaper olarak kullanabilirsiniz:
YTECHB’nin haberine göre başlangıçta 1280 x 1280 piksel çözünürlükte paylaşılan materyal, farklı ekran boyutlarında görüntü kalitesinin korunmasını sağlamak amacıyla artık 2560 x 2560 piksel çözünürlükte geliştirilmiş sürümler halinde sunuluyor.
Şu an itibariyle Galaxy S26 FE’nin çıkış tarihi hala belirsizliğini koruyor. Fakat yakın zaman önce fiyat-performans odaklı yeni Samsung modelinin tasarımı ortaya çıkmıştı. Cihazın yenilenmiş bir görsel kimliğe sahip olacağı anlaşılıyor.
Samsung Galaxy S26 FE muhtemel özellikleri
- Ekran: 6,7 inç düz Dynamic AMOLED 2X ekran, Full HD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı
- İşlemci: Samsung Exynos 2500
- RAM kapasitesi: 8 GB RAM
- Dahili depolama alanı: 128 GB veya 256 GB dahili depolama alanı
- Selfie kamerası: 12 MP ön kamera
- Arka kamera: 50 MP sensörlü (OIS) ana lens, 12 MP sensörlü ultra geniş açılı lens ve 8 MP sensörlü telefoto lens (OIS, 3x zoom)
- Batarya kapasitesi: 45W şarj destekli 5.000 mAh pil
- İşletim sistemi: Android 17 tabanlı One UI 9.0 arayüzü
- Diğer özellikler: 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC ve IP68 sertifikası