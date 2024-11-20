Daha şık ve ergonomik: Samsung Galaxy S25 Ultra tasarımı sızdırıldı

2025'in amiral gemisi Samsung Galaxy S25 Ultra'nın göz alıcı tasarımı ortaya çıktı.

Sızdırılan maket görselleri, cihazın daha modern ve ergonomik görünümünü gözler önüne seriyor.

Cihaz, selefine göre tasarım konusunda önemli iyileştirmelerle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Merakla beklenen Samsung Galaxy S25 Ultra şık tasarımı ve güçlü teknik özellikleri ile önümüzdeki yılın en iddialı telefonları arasında yarışacak. Şimdilik Güney Koreli teknoloji devi cihazla alakalı pek fazla bilgi vermese de ortaya çıkan son raporlar, amiral gemisi telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne seriyor.

Jukanlosreve adlı X kullanıcısı tarafından sosyal medyada yayınlanan en son görüntüler, Samsung’un yeni üst düzey akıllı telefonunun bir önizlemesini sunuyor. Galaxy S25 Ultra’nın bazı maketlerini ortaya çıkaran kaynak, yeni modelde bizleri daha şık ve ergonomik bir tasarımın beklediğine işaret ediyor. İşte detaylar…

Galaxy S25 Ultra etkileyici tasarımı ile dikkat çekecek

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler, Galaxy S25 Ultra’yı siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneğiyle bizlere gösteriyor. Aynı zamanda yeni amiral gemisi telefon modelinin bazı önemli tasarım ayrıntılarını ortaya çıkarıyor.

Cihazın arkası önceki modele benzer bir kamera modülü ile karşımıza çıkıyor. Fakat kamera tarafında bizleri ilginç bir sürpriz bekliyor. Cihaz, Galaxy Z Fold 6’yı anımsatan, ancak Galaxy S24 Ultra’da bulunmayan bir tasarım detayı olan halkalara sahip olacak.

Galaxy S25 Ultra’nın köşeleri önceki modele göre daha az keskin görünüyor. Bu da kullanıcılara daha rahat bir tutuş sağlıyor ve ergonomiyi iyileştiriyor. Bu yıl birçok kullanıcı Galaxy S24 Ultra’nın köşelerinin rahatsız olduğundan şikayet etmişti. Dolayısıyla şirket bu noktada önemli bir iyileştirme getiriyor. Telefonun yanları artık daha düz görünüyor. Bu da cihaza daha modern ve şık bir tasarım kazandırıyor.

Ön tarafta ise ekranın ince ve düz bir yan çerçeveye sahip olacağı anlaşılıyor. Böylelikle önceki modellere göre çok daha sürükleyici bir kullanıcı deneyimi sunulması amaçlanıyor. Maket modelin ekran koruyucusunda görünen baloncuklar cihaza negatif bir hava katsa da elbette ki Samsung’un cihazları bu şekilde piyasaya sürmeyeceğini belirtelim.

Ayrıca Galaxy S24 Ultra’nın önceden uygulanmış bir ekran koruyucusu olmadığı göz önüne alındığında, kabarcık sorunlarını veya kusurlu kurulumları önlemek için Galaxy S25 Ultra’nın da aynı yolu izlemesi muhtemel duruyor.

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Son olarak söz konusu görüntülerin bir prototipten ibaret olduğunu hatırlatmakta fayda var. Merakla beklenen Galaxy S25 Ultra modelinin resmi tasarımı Ocak 2025’te gerçekleşecek lansman ile birlikte nihai olarak karşımıza çıkacak.

Peki ya siz sızdırılan maket görüntülerini nasıl buldunuz?

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