Samsung Galaxy S21 serisinde can sıkan ekran hatası

Samsung Galaxy S21 serisi can sıkıcı bir ekran hatası ile gündeme geldi. Yaklaşık iki yıl önce Güney Koreli teknoloji devinin piyasaya sürdüğü akıllı telefon ailesi, şu anda hala daha çok satan modeller arasında kendine yer buluyor. Dünya çapında geniş bir kullanıcı topluluğuna hitap etmeyi başaran ürün, güçlü özellikleri ve üst düzey kameralarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Fakat ne yazık ki cihazın bu defa gündem olması, etkileyici özelliklerinden kaynaklanmıyor.

Ortaya çıkan ilk bilgilere göre Mayıs ayı yazılım güncellemesini cihazına yükleyen birkaç kullanıcı, ciddi bir sorun ile karşı karşıya kaldı. Görünüşe göre daha önce Galaxy S20 serisini de etkileyen ekranda pembe ve yeşil çizgi görünme problemi, en son güncellemenin ardından Galaxy S21 serisinde de ortaya çıktı.

Samsung’un resmi Topluluk sayfası üzerinden şikayette bulunan bir Galaxy S21 Ultra kullanıcısı, yaşadığı problemi tüm detaylarıyla açıkladı. Nisan 2021’de satın aldığı telefonunu yakın zaman öncesine kadar sorunsuz bir şekilde kullandığını aktaran kullanıcı, birkaç hafta önce ekranın üstünden altına doğru uzanan ince yeşil bir dikey çizgi fark ettiğini söyledi. Bunu internetten araştırdığını, hatanın bazı Samsung modellerinde yaygın bir sorun olarak görüldüğünü belirtti.

Teknik destek arayan Samsung Galaxy S21 Ultra kullanıcısına ekran değiştirme işlemi tavsiye edildi. Ancak yaklaşık 380 dolar maliyete sahip olan bu işlem yine de sorunu çözmeyecektir. Zira yorumlarda kullanıcıların büyük bir çoğunluğu, aynı problem ile karşılaştıklarını söyleyerek, bunun bir yazılım hatası olduğunu savundu.

Twitter’da Tarun Varts adlı bir kullanıcı ise benzer bir sorunla karşılaştığını söyleyerek, Mayıs güncellemesinden sonra böyle bir sorunla karşılaştığını aktardı. Aynı zamanda söz konusu probleme ilişkin bazı ekran görüntüleri paylaştı.

Attention ❗ ❗Galaxy S21 Series Owners..

After May Updates, Pink line issue starts appearing in GalaxyS21 Ultra n S21 Plus Devices. I have read at least 3 posts in Samsung Member India Forum..

Recommend not to update your S21 series, Users photos#GalaxyS21 #GalaxyS21Series pic.twitter.com/8JecUEM3fn

— Tarun Vats (@tarunvats33) June 9, 2023