Yüksek performanslı Huawei Mate 70 serisinin çıkış tarihi resmen duyuruldu

Performans canavarı donanımlara ev sahipliği yapacak Huawei Mate 70 serisi geniş bir tüketici topluluğu tarafından şimdiden merakla bekleniyor. Çinli teknoloji devi Huawei şu ana kadar serinin ne teknik özellikleri ne de olası lansman tarihi konusunda herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Digital Chat Station daha önce yaptığı bir sızıntıda, merakla beklenen serinin 19 Kasım’da gerçekleştirilecek olan bir lansman etkinliğinde piyasaya duyurulacağını öne sürmüştü. Şimdi ise konuya ilişkin resmi bir açıklama geldi. Huawei CEO’su tarafından heyecan yaratan Mate 70 serisinin çıkış tarihi resmen açıklandı. İşte detaylar…

Huawei Mate 70 serisi ne zaman piyasaya çıkacak?

Huawei Tüketici İş Grubu (CBG) CEO’su Richard Yu, Guangzhou Otomobil Fuarı 2024 etkinliği sırasında Huawei Mate 70 serisinin 26 Kasım’da tanıtılacağını açıkladı. Serinin dört modelden oluşacağı, bu modellerin Huawei Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro Plus ve Mate 70 RS Ultimate olarak karşımıza çıkacağı ifade edildi.

Öte yandan bu cihazların, Huawei’nin yeni HarmonyOS Next işletim sistemiyle donatılan ilk telefonlar olacağının da müjdesi verildi. Android işletim sisteminden bağımsız olarak tamamen şirketin geliştirdiği yeni özel yazılımla karşımıza çıkacak modeller, bu anlamda da şimdiden büyük beklenti oluşturdu.

Huawei’nin yeni akıllı telefonları, SMIC tarafından 6 nanometre litografide üretilmesi beklenen ve Qualcomm’un Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisine yakın performans sunacağı öne sürülen Kirin 9100 adı verilen yeni HiSilicon Kirin yonga setiyle donatılacak. İddialara göre bu işlemcinin üretim maliyetinin oldukça yüksek olması, akıllı telefon serisi için olası bir fiyat artışına da yol açabilir.

Merakla beklenen Huawei Mate 70 serisi akıllı telefon ailesi, dairesel ya da sekizgen bir bloğa entegre edilmiş dört sensörlü bir kamera modülüne sahip olacak. Huawei’nin daha yüksek kapasiteli silikon-karbon pillere yönelik endüstri trendini takip etmesi veya benzer teknolojiyi benimsemesi muhtemel görünüyor. Mate 60 serisinde 88W hızlı şarjlı 5.000 mAh kapasiteli bir batarya bulunurken, yeni seri daha da yüksek kapasiteli modeller barındırabilir.

Huawei, 26 Kasım tarihinde Mate 70 serisi akıllı telefon modellerini piyasaya sürecek. Bunun yanı sıra şirket ayrıca Mate X6, MatePad 13.2 ve Freebuds Pro 4 gibi diğer yeni ürünlerini de karşımıza çıkaracak.

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