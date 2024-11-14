Nubia Z70 Ultra’nın performans canavarı özellikleri ve çıkış tarihi duyuruldu

Nubia üst üste iki büyük lansman ile akıllı telefon pazarını hareketlendiriyor. Yakın zaman önce RedMagic 10 Pro ve RedMagic 10 Pro Plus oyun telefonları serisini piyasaya sunan şirket, şimdi ise iddialı teknik özellikleri ile öne çıkacak amiral gemisi Nubia Z70 Ultra cihazını tanıtmayı planlıyor.

Nubia’nın yeni performans canavarı telefonu için geri sayım başladı. Şirket tarafından yapılan son açıklama ile birlikte Nubia Z70 Ultra’nın çıkış tarihi netlik kazandı. Merakla beklenen üst düzey telefon modelinin 21 Kasım’da Çin’de duyurulacağı belirtildi. Bununla birlikte amiral gemisi telefonun öne çıkan teknik özelliklerinden bazıları da açıklandı. İşte detaylar…

Nubia Z70 Ultra ekran özellikleri açıklandı

Heyecanla beklenen Nubia Z70 Ultra modeli, telefon endüstrisindeki en yüksek oranlardan biri olan yüzde 95,3 ekran/gövde oranına sahip olacak. Cihaz 6,85 inç ekranla karşımıza çıkacak. Bu konuda küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse Samsung’un en gelişmiş telefonu olan Galaxy S24 Ultra yüzde 88,5’e sahip.

İnce kenarlı geniş ekrana sahip olacak cihaz, aynı zamanda animasyonlar ve geçişlerde olağanüstü akıcılık sağlayan, oyunlar ve günlük kullanım için ideal olan 144 Hz yenileme hızı sunacak. Maksimum parlaklık 2.000 nit seviyesinde olacak ve bu da güneşli dış ortamlarda bile iyi bir görünürlük sağlayacak.

Nubia Z70 Ultra modelinin diğer öne çıkan özellikleri arasında ise fotoğraflarda daha fazla netlik sağlamak için ekranın altındaki kameranın önündeki alanda 430 PPI piksel yoğunluğu karşımıza çıkacak. Aynı zamanda sensörü gizlerken görüntü netliğinin korunmasına yardımcı olacak Nubia’nın şeffaf yapay zeka algoritması da destekleniyor. Şirkete göre cihazın kenar kalınlığı yalnızca 1,25 milimetre olacak.

Performans canavarı bir donanıma ev sahipliği yapacak Z70 Ultra’nın kullanıcı etkileşimine odaklanan ve üretkenliği artırma gibi benzersiz özellikler getirecek yapay zeka ile donatılmış bir sistem olan Nebula AIOS yazılımını içeren ilk telefon olacağı da ifade ediliyor.

Şimdilik marka tarafından paylaşılan resmi Nubia Z70 Ultra teknik özellikleri yalnızca bunlarla sınırlı. Şirket şu anda sadece cihazın ekran özellikleriyle alakalı bilgi paylaşmaya odaklanırken, lansman gününden önce telefonla ilgili daha fazla ayrıntının ortaya çıkacağı da düşünülüyor.

Peki ya sizin Nubia Z70 Ultra’dan beklentileriniz neler?

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