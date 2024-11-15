Samsung Galaxy S25 çığır açıcı özellikleri ile Geekbench’te ortaya çıktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un Galaxy S25 serisi ile resmi olarak tanışmamıza artık oldukça kısa bir süre kaldı. 2025’in en güçlü amiral gemisi telefonlarından biri olacak akıllı telefon ailesi için geri sayım başlarken, cihazla alakalı yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Yakın tarihli sızıntılarda Galaxy S25’in çıkış tarihi için 22 Ocak 2025 tarihine işaret edilirken, gelen son raporlar ile birlikte Samsung’un büyük iyileştirmelerle akıllı telefon pazarını şaşırtmaya hazır olduğu görülüyor. Cihazda beklenen başlıca yenilikler arasında daha güçlü bir işlemci, güncellenmiş yazılım ve hatta daha gelişmiş kameralar gibi unsurlar yer alıyor.

Snapdragon 8 Elite çipli Galaxy S25 yüksek performansıyla öne çıkacak

Geekbench’te ortaya çıkan Samsung Galaxy S25 modeli, RAM konusunda nihayet bir yükseltmeye sahip olacak. Serinin temel modeli, Galaxy S24’te yer alan 8 GB RAM’e kıyasla 12 GB RAM ile karşımıza çıkacak. Güney Kore pazarına yönelik varyant, “SM-S931N” kodu altında ortaya çıktı. Aynı zamanda daha fazla güç ve çoklu görev kapasitesi sunması beklenen hoş bir gelişmeyi gözler önüne serdi.

Serinin ara modeli olarak gelecek Galaxy S25 Plus’ın da 12 GB RAM ile gelmesi beklenirken, amiral gemisi Galaxy S25 Ultra seçeneği ise 16 GB’a kadar RAM’e sahip olabilir. Bu da onu sınıfının en iyisi konumunu pekiştirecek gibi görünüyor.

Merakla beklenen Galaxy S25, muhtemelen yeni One UI 7.0 arayüzüyle birlikte Android 15 işletim sistemini kullanacak. Cihaz maksimum 4,47 GHz frekansa sahip iki çekirdek ve 2,53 GHz’de altı çekirdeğe sahip Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle donatılacak.

Şimdiden yüksek bir performans vaadi ortaya koyan üst düzey Galaxy S25 modeli, Geekbench testlerinde tek çekirdekte 2.481 puan, çoklu çekirdekte ise 8.658 puan alarak dikkatleri üzerinde topladı. Lansmana aylar kala cihaz performansını tescilleyerek beklentileri daha da artırmayı başardı.

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung beklentileri hayal kırıklığına uğratmamaya kararlı görünüyor. Daha güçlü bir işlemci, RAM’deki artış ve küresel performansta daha fazla tutarlılık, bu yeni cihazı tüketicilerin gözünde daha da ilgi çekici bir konuma getirecek. Samsung’un yeni amiral gemisi telefon serisi ile ilgili tüm detaylar, Ocak ayında gerçekleşecek lansman etkinliğiyle birlikte doğrulanacak.

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