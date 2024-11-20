Google, Android 16 için ilk geliştirici önizlemesini yayınladı

Google, Android 16 işletim sisteminin ilk geliştirici önizlemesini yayınladı.

Geliştirici önizlemesi, işletim sisteminin bir dizi yeni özelliğini de beraberinde getiriyor.

Güncelleme şu anda uyumlu Pixel modellerinde indirilebiliyor.

Geçtiğimiz ay Google, Android 16 işletim sistemi beklenenden çok daha erken geleceğini duyurarak herkesi şaşırttı. Şirket, kararlı sürümün 2025 yılının üçüncü çeyreği yerine ikinci çeyreğinde piyasaya sürüleceğini doğrulayarak yeni bir güncelleme için olağan bekleme süresini üç aya kadar indirdi.

Şimdi ise Google, Android 16’nın ilk geliştirici önizlemesi kullanıma sundu. Bilmeyenler için geliştirici önizlemeleri, bir Android güncellemesinin ilk sürümlerini temsil ediyor. Genellikle bu sürümler hatalarla dolu olmakla beraber, tüketici kullanımı için tasarlanmamıştır.

Google, uygulamaları test etmeye başlamaları ve resmi sürümden önce sorunların çözülmesine yardımcı olmaları için bunları geliştiricilerin kullanımına sunuyor. Yani deneme yapmak ve çeşitli problemlerle karşılaşmak istemiyorsanız, Android 16’yı bu aşamada telefonunuza veya tabletinize yüklememeniz gerektiğini belirtelim.

Android 16 geliştirici önizlemesi hangi modellerde destekleniyor?

Google’ın sunduğu Android 16 geliştirici önizlemesi şu anda yalnızca Pixel cihazlarında destekleniyor. Bu deneysel sürümle uyumlu modeller şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Pixel 6 ve 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7 ve 7 Pro

Pixel 7a

Pixel Fold

Pixel Tablet

Pixel 8 ve 8 Pro

Pixel 8a

Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL ve 9 Pro Fold

Android 16 geliştirici önizlemesi ile gelen yeni özellikler

Google’ın açıkladığı bilgilere göre Android 16 DP1, henüz erken bir sürüm olmasına rağmen bazı ilginç yeni özellikler içeriyor. En dikkat çekici güncelleme Fotoğraf Seçici için yeni bir API listesi olarak karşımıza çıkıyor.

Fotoğraf Seçici, bir uygulamaya medya dosyaları yüklenirken görüntülenen menüdür. Geçmişte medya içeriği yüklemek için cihazın tüm kütüphanesine erişim gerekirken, şimdi Fotoğraf Seçici ile kullanıcılar özellikle hangi fotoğrafların veya videoların yükleneceğini seçebiliyor.

Android 16 geliştirici önizlemesi ile gelen bir diğer önemli yenilik ise Health Connect oluyor. Bu özellik, Android 16’da belirli elektronik sağlık kayıtlarını destekleyen bir işlev olarak hizmet veriyor.

FHIR – Fast Healthcare Interoperability Resources (Hızlı Sağlık Hizmetleri İş Birliği Kaynakları) standardı sayesinde Health Connect, bir doktor veya diş hekimi tarafından kullanılanlar gibi sağlık bilgilerini okuyabilecek ve yazabilecek. Bu verilerin hassas yapısı göz önüne alındığında, Google bu işleve erişimi bir erken erişim programı dahilinde kısıtlamaya karar veriyor ve geliştiricilerin bu işlevi kullanmak için başvuruda bulunmalarını gerektiriyor.

Android 16 ayrıca üçüncü taraf çerezleri ve diğer kullanıcı izleme sistemleriyle ilgili bazı sorunları çözmek için tasarlanan Privacy Sandbox‘ın en son sürümünü de beraberinde getiriyor.

Android 16 kararlı sürümü ne zaman çıkacak?

Google, Android 16’nın geliştirici önizleme aşamasını 2024 yılı sonuna kadar tamamlamayı planlıyor. Yazılımın ilk beta sürümünün ise Ocak 2025’te piyasaya çıkması bekleniyor.

Şirket, herhangi bir problem ile karşılaşmaması halinde Android 16’nın kararlı sürümünü Mayıs 2025’te gerçekleştirmeyi planlıyor. Fakat yine de bazı kaynaklar, güncellemenin Haziran ve Temmuz ayları arasında yayınlanabileceğini öne sürüyor.

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