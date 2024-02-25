Samsung Galaxy Ring, MWC 2024’te tanıtılacak

Samsung, Galaxy Ring akıllı yüzük cihazıyla çok yakında karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Uzun bir süredir merakla beklenen cihaz için geri sayım artık başlamış durumda. Samsung’un blog sayfasından açıkladığı bilgilere göre heyecan yaratan ürün, Barselona’da gerçekleştirilen MWC 2024 etkinliğinde piyasaya duyurulacak.

Bugün kapılarını ziyaretçiler için açmaya başlayan Mobil Dünya Kongresi etkinliği, teknoloji dünyasında heyecan dolu bir dizi ürün ve hizmet duyurusuna ev sahipliği yapacak. Dopdolu bir takvimle teknoloji tutkunlarını ağırlayan organizasyon, giyilebilir teknoloji pazarı için yeni bir soluk getireceği öne sürülen Galaxy Ring’in lansmanına da ortak olacak.

Samsung Galaxy Ring için geri sayım başladı

Heyecanla beklenen Samsung Galaxy Ring, MWC 2024 etkinliğinde gerçekleştirilecek bir sunumla karşımıza çıkacak. Güney Koreli şirket, yeni giyilebilir teknoloji ürününün kullanıcıların günlük refahını kolaylaştırmaya katkıda bulunacağını bildirdi. Dijital sağlık konusunda yenilikçi teknolojilere ev sahipliği yapacak ürün, kullanıcıların bilgilerini saklamak adına Samsung Health platformuyla entegre bir şekilde hizmet verecek.

Şimdilik ne yazık ki Samsung’un akıllı yüzüğü ile ilgili henüz pek fazla detay bilinmiyor. Fakat çok yakında şirketin beklenen lansman etkinliğini gerçekleştirmesi bekleniyor. Dört farklı boyuta sahip olacağı öne sürülen cihaz, iddialara göre 13 farklı boyuta kadar ek destek sağlayacak. Toplam üç farklı renk seçeneğiyle raflarda yer alacak cihazda birçok fiziksel aktivitenin yanı sıra kalp atışı, kan oksijen takibi ve uyku izleme gibi ilgi çekici özellikler bulunacak.

Samsung yeni yapay zeka vizyonunu MWC 2024’te açıklayacak

Mobil Dünya Kongresi’nde sahne alacak Samsung, yeni yapay zeka yeteneklerini Galaxy AI Vision adı altında bir araya getiriyor. Şirketin amiral gemisi akıllı telefonlarının yanı sıra Galaxy Book 4 serisi ve Galaxy Watch 6 ailesinde de karşımıza çıkacak AI işlevleri, kullanıcı deneyiminde devrim yaratmayı vadediyor. Samsung Electronics Mobil eXperience Başkanı TM Roh konuya ilişkin şu açıklamada bulundu: