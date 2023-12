Samsung Galaxy A55 ve Galaxy A35’in özellikleri ortaya çıktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, önümüzdeki yılın başlarında yeni amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S24 serisi ile hayranları karşısına çıkacak. Merakla beklenen performans canavarı telefonların yanı sıra şirket, orta segment telefon portföyünü iki model ile genişletecek. Galaxy A34 ve Galaxy A54‘ün halefleri olarak lanse edilecek yeni Galaxy A35 ve Galaxy A55’in iddialı tasarımı ve güçlü teknik özellikleri hakkında ilk bilgiler geldi.

Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung’un yeni orta segment pazarına hitap edecek akıllı telefon modelleri, daha rafine bir tasarım sunarak geliştirilmiş donanımlara ev sahipliği yapacak. Hem performans hem de tasarım konusunda büyük değişiklikler vaat eden cihazlar, kendi segmentinde öne çıkan seçenekler arasına girmeyi hedefliyor.

Revegnus adlı X (eski adıyla Twitter) kullanıcısı tarafından aktarılan iddialara göre Galaxy A35 ve Galaxy A55’in tasarım ve özellikleri büyük iyileştirmelerle karşımıza çıkacak. Merakla beklenen modellerin plastik yerine metal bir yapıya sahip olması bekleniyor. Bu hamle ile birlikte şirket, estetik olarak orta seviye modellerini, amiral gemisi Galaxy S serisiyle daha uyumlu bir hale getirecek. Öte yandan cihazlar, serinin önceki modellerine göre çok daha üst düzey bir görünüm elde edecek.

The Galaxy A35 and A55 have upgraded their cases from plastic to metal, giving them a very premium look~

— Revegnus (@Tech_Reve) December 1, 2023