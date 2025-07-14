Vivo X Fold 5 (global) tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Haziran ayında Çin'de duyurulan Vivo X Fold 5 nihayet global pazara indi.

Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle çalışan telefon, 16 GB RAM ve 1 TB dahili depolama alanı sunuyor.

İlk olarak Hindistan'da satışa çıkan modelin yakında Türkiye'ye de ulaşması bekleniyor.

Vivo geçen ay Çin pazarında yeni katlanabilir telefon modelini piyasaya duyurdu. Dünyanın en hafif katlanabilir telefonu olma unvanına sahip olan Vivo X Fold 5 şimdi de nihayet global arenada boy göstermeye başladı.

Kitap tarzı katlanabilir bir forma sahip olan telefon, göz alıcı bir tasarıma ev sahipliği yapıyor. Küresel pazarda ilk etapta yalnızca Hindistan pazarında satışa çıkacak modelin yakında Türkiye’ye de ulaşacağı tahmin ediliyor.

Vivo X Fold 5 özellikleri

Ana ekran: 8,03 inç LTPO AMOLED (2.480 x 2.200)

8,03 inç LTPO AMOLED (2.480 x 2.200) Harici ekran: 6,53 inç LTPO AMOLED (2.748 x 1.172)

6,53 inç LTPO AMOLED (2.748 x 1.172) İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3 SM8650-AB

Snapdragon 8 Gen 3 SM8650-AB RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB

12 GB ve 16 GB Dahili depolama alanı: 252 GB, 512 GB ve 1 TB

252 GB, 512 GB ve 1 TB Kamera: 50 MP ana kamera, 50 MP telefoto lens ve 50 MP ultra geniş açılı lens

50 MP ana kamera, 50 MP telefoto lens ve 50 MP ultra geniş açılı lens Selfie kamerası: 20 MP ön kamera

20 MP ön kamera Batarya kapasitesi: 80W kablolu ve 40W kablosuz hızlı şarj özelliğine sahip Si-Ca 6.000 mAh pil

80W kablolu ve 40W kablosuz hızlı şarj özelliğine sahip Si-Ca 6.000 mAh pil Dayanıklılık: IP5X, IPX8 ve IPX9 sertifikaları

IP5X, IPX8 ve IPX9 sertifikaları İşletim sistemi: Android 15 tabanlı OriginOS 5 kullanıcı arayüzü

Android 15 tabanlı OriginOS 5 kullanıcı arayüzü Boyutlar: 159,68 x 142,29 x 4,3 mm

159,68 x 142,29 x 4,3 mm Ağırlık: 217 gram

Vivo’nun yeni cihazı iki adet AMOLED teknolojili ekranla geliyor. Bunlar 2.748 x 1.172 piksel çözünürlüğe sahip 6,03 inçlik harici ekran ve 2.480 x 2.200 piksel çözünürlüğe, 4.500 nit’e kadar parlaklığa ve 120 Hz yenileme hızına sahip 8,03 inçlik dahili ekran olarak karşımıza çıkıyor.

Vivo X Fold 5 modelinde 20 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. Arka panel ise üç adet 50 MP sensörden oluşuyor. Bunlar ana, telefoto ve ultra geniş lens olarak karşımıza çıkıyor.

Gizmochina’ya göre katlanabilir telefonun iç kısmında Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti, 16 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Ayrıca IP5X, IPX8 ve IPX9 sertifikalarına sahip olduğunu da belirtmekte fayda var.

Pil tarafında ise X Fold 5 modeli 6.000 mAh kapasiteye sahip ve 80W kablolu, 40W kablosuz şarjı destekliyor. Son olarak cihaz Android 15 işletim sistemini temel alan OriginOS 5 arayüzüyle çalışıyor.

Vivo X Fold 5 global fiyatı

Yeni katlanabilir Vivo telefonu şu anda Hindistan pazarında ön siparişe açıldı. 30 Temmuz’dan itibaren Flipkart ve Vivo’nun resmi web sitesinde cihaz 149.999 INR (yaklaşık 70 bin TL) karşılığında satılacak.

İlerleyen haftalarda Vivo X Fold 5’in Türkiye de dahil olmak üzere daha fazla ülkede satışa çıkması bekleniyor.