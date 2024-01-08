Samsung çerçeve tasarımlı hoparlörünü CES 2024’te tanıttı: Music Frame

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES başladı. Amerika Birleşik Devletleri, Las Vegas’ta gerçekleştirilen ve 12 Ocak tarihine kadar ziyaretçilere kapılarını açan CES 2024, birçok teknoloji devini bir araya getirdi. Bu markalardan biri de Samsung oldu. Şirket, sıra dışı bir tasarıma sahip olan yeni hoparlörü Music Frame ile karşımıza çıktı.

Samsung’un CES 2024 etkinliğine sergilemeye başladığı yeni hoparlörü, adeta bir fotoğraf çerçevesi gibi görünüyor. Bir plak fotoğrafına benzeyen hoparlörün, Samsung imzalı akıllı televizyonlar ve aynı zamanda SmartThings platformunu destekleyen diğer cihazlarla uyumlu bir şekilde çalıştığı belirtiliyor. Salonunuza renk katacak kadar şık bir görünüme sahip olan ürün, odanız için etkileyici bir ses sistemi deneyimi sağlayacak.

Samsung Music Frame şık tasarımıyla duyuruldu

CES 2024 etkinliğinde duyurulan yeni Samsung hoparlörü, salonda daha yüksek bir ses seviyesine ulaşmak için iki cihazı birbiriyle senkronize etmenize imkan tanıyor. Fakat yine de cihazın teknik özellikleri ile ilgili şimdilik pek fazla detaya yer verilmiyor.

Samsung’un açıkladığı bilgilere göre bu etkileyici tasarıma sahip hoparlör, aynı zamanda dilediğiniz gibi özelleştirilebilecek. Hoparlörün ön kısmını birkaç farklı kapak seçeneği ile değiştirmenize izin verilecek. Öte yandan panelde gerçek kağıda basılmış fotoğraf, resim ya da çeşitli sanat eserlerini kullanabileceksiniz. Duvara asarak da kullanabileceğiniz ürün, basit bir resim çerçevesi gibi de fonksiyon gösterebilecek.

The Verge tarafından aktarılan bilgilere göre Samsung Music Frame, geleneksel olmayan tasarım ekipmanları konusunda öne çıkan bir marka olarak vurgulanan Samsung’un bu sıra dışı yeni cihazının yalnızca elektrik şebekesine bağlantıya ihtiyacı bulunuyor. Bu sayede evdeki diğer cihazlarla kablosuz bağlantı kuran ürün, kaliteli surround ses deneyimiyle geliyor.

Samsung’un yeni soundbar modelleri de tanıtıldı

Bunun yanı sıra Samsung, CES 2024’te iki soundbar modelini de karşımıza çıkardı. HW-Q990D modeli 120 Hz kalitede 4K video deneyimi vaat ediyor. Bunun yanı sıra hoparlörden çıkan sesi daha kaliteli hale getirmek için yapay zekadan yararlanıyor. Şirketin bir diğer soundbar modeli olan HW-S800D ise daha önce bir tasarımla geliyor. 4 cm’lik tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplayan model, gelişmiş bir bas deneyimi sunuyor.