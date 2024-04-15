Redmi Turbo 3 ilk kez parçalarına ayrıldı

Geçtiğimiz hafta ilk olarak Çin pazarında piyasaya sürülen Redmi Turbo 3 modeli parçalarına ayrıldı. Xiaomi’nin Snapdragon 8s Gen 3 işlemciye sahip yeni fiyat-performans telefonu için Çinli bir YouTube kanalı olan WekiHome tarafından bir söküm videosu yayınlandı. Bu sayede cihazın dahili parçaları ilk defa ortaya çıktı.

Bu tarz söküm videoları genellikle akıllı telefonların iç işleyişi ile ilgili olarak daha iyi bilgi sahibi olmak adına gerçekleştiriliyor. Bu sayede cihazların karmaşık donanım bileşenlerini ve bunların birbirleriyle nasıl entegre çalıştığını görmek mümkün oluyor. Öte yandan bu videolarla beraber cihazların fiziksel onarım konusunda nasıl bir yapıya sahip olduğunu anlamak da mümkün hale geliyor.

Redmi Turbo 3’ün içi açıldı: İşte cihazın dahili parçaları

Videoda yer alan bilgilere göre cihazın iç yapısında magnezyum ve alüminyum alaşım tercih ediliyor. Telefonun arka kapağı ve çerçevesi ise plastik malzemeye sahip. Öte yandan yine aynı videoda şirketin NFC bobini, dairesel LED flaş, hoparlör, kızılötesi yayıcı ve anakartı nasıl bir şekilde yerleştirdiğini görmek de mümkün.

Uygun fiyata yüksek bir performans ortaya koyan Redmi Turbo 3, IP64 sertifikası ile birlikte USB-C girişi ve SIM kart tepsisi gibi parçalarda suya ve toza karşı dayanıklılık gösteriyor. Öte yandan cihazın donanımında işlemci ve pil gibi parçalar için bir ısı dağıtma katmanı kaplaması karşımıza çıkıyor.

Tüm bunların yanı sıra yeni Redmi modelinde, pil voltajı cihazı kapatacak seviyenin altına düştüğünde bile ekranın açık kalmasına yardımcı olan özel bir çip yer alıyor.

Redmi Turbo 3 teknik özellikleri ve fiyatı

Ekran: 1,5K çözünürlüklü 6,67 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

1,5K çözünürlüklü 6,67 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 20 MP ön kamera

20 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens

50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, NFC, USB-C ve IP64 sertifikası

5G bağlantısı, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, NFC, USB-C ve IP64 sertifikası Batarya kapasitesi: 90 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil

90 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS kullanıcı arayüzü

Bugün itibariyle Çin pazarında satışa sunulan Redmi Turbo 3’ün satış fiyatı 1.999 Yuan (vergiler hariç yaklaşık 9 bin TL) olarak biliniyor. Cihazın küresel pazara ne zaman geleceği ise şimdilik belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Redmi Turbo 3’ün söküm videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: