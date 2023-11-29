Redmi K70 tasarımı ve renk seçenekleri belli oldu

Çinli teknoloji devi Xiaomi çok yakında yeni akıllı telefon modeli ile hayranları karşısına çıkacak. Şirketin Redmi markası altında ürettiği K serisi telefon ailesine yeni bir model daha eklenecek. Redmi K70 serisi için geri sayım başlarken, merakla beklenen telefonların tasarımı ve renk seçenekleri de ortaya çıktı.

Resmi lansman etkinliği için sınırlı bir süre kala şirket, heyecanla beklenen telefonuyla alakalı bir dizi detayı gözler önüne serdi. Redmi K70’in mor ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği halinde piyasaya sürüleceğini doğrulayan şirket, aynı zamanda performans canavarı yeni cihazının tasarımını da hayranlarına sundu. Lansmana kısa süre kala cihazla ilgili birçok detay gün yüzüne çıktı.

Redmi K70 iddialı bir tasarıma sahip olacak

Merakla beklenen yeni Redmi serisinin ilk resmi detayları ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre akıllı telefon ailesi, en hareketli anlarda bile yüksek kaliteli görüntü elde etmeye olanak sağlayan OIS (optik görüntü sabitleme) özelliğine sahip 50 MP ana kamera ile gelecek. Mobil fotoğrafçılar için gelişmiş bir performans vaat eden cihaz, tıpkı serinin Pro modelinde olduğu gibi son derece zarif bir görünüm çizen düz kenarlarla gelecek.

Çinli sosyal medya platformu Weibo üzerinden açıklanan bilgilere göre serinin donanım açısından en küçük modeli olan Redmi K70E, MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 8300 Ultra çipinden güç alacak. Standart modelde Qualcomm imzalı Snapdragon 8 Gen 2 çipine yer verilecek. Serinin Pro modelindeyse Qualcomm’un yeni amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 3 çipinden güç alınacak.

Çok yakında piyasaya çıkması beklenen Redmi K70 serisi, performans canavarı bir yapıya sahip olacak. Bununla birlikte telefonda 4.000 nit tepe parlaklığı desteklenecek. 1220p ekrana sahip olması beklenen modeller, bu sayede doğrudan güneş ışığı altında bile etkileyici bir görüntüleme performansına ev sahipliği yapacak.

24 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 1 TB’a kadar dahili depolama alanına izin vermesi beklenen Redmi K70 serisinde 120 watt’a kadar hızlı şarj desteği yer alacağı öne sürülüyor. 120 Hz OLED ekran deneyimi vaat edeceği tahmin edilen akıllı telefon ailesi, kutudan çıkar çıkmaz Google’ın Android 14 işletim sistemiyle çalışmaya başlayacak. Bununla birlikte Xiaomi’nin kısa süre önce tanıttığı ve MIUI’nin yerini alan HyperOS arayüzüne yer verilecek.