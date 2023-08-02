Redmi ilk lansmanının onuncu yılını kutluyor

Çinli teknoloji devi Xiaomi, 10 yıl önce uygun fiyaltı akıllı telefon modellerine odaklanan bir alt markası olan Redmi ile karşımıza çıkmıştı. Redmi, ilk lansman etkinliğinin 10. yıl dönümünü kutluyor. Şirket yöneticileri, bu tarihi hatırlamak ve üreticinin ilk akıllı telefonunun nasıl ortaya çıktığını anlatmak için sosyal medyayı kullandı.

Çinli bir blog platformu olan Weibo’da yayınlanan bir gönderide Xiaomi Genel Müdürü Wang Hua, Redmi’nin ilk cep telefonunun 10 yıl önce piyasaya sürüldüğünü açıklayarak bu önemli tarihi hayranlarıyla paylaştı. Hua’ya göre yönetici on yıl önce projektör bile olmayan özel bir konferansa katılmış ve burada Redmi 1 modelini piyasaya duyurmuştu.

Redmi 1, 10 yıl önce piyasaya çıktı

Redmi’nin ilk akıllı telefonu olarak lanse edilen ve 10 yaşına adım atan Redmi 1 modeli, Çinli üretici için bir dönüm noktası oldu. Son derece mütevazi bir lansman etkinliğinde şirketin hayranlarına duyurduğu cihaz, yalnızca küçük bir özel medya grubuna sunuldu. Etkinlikte Xiaomi’nin kurucusu olan Lei Jun ve China Mobile’dan bazı yöneticiler de yer alıyordu.

Etkinlikten kısa bir süre sonra cihaz piyasaya çıktı ve birçok satış rekoruna imza attı. 1.000 Çin Yuanı fiyat etiketiyle bütçe dostu bir seçenek olarak lanse edilen ürün, küresel pazara ulaştıktan sonra da yine başarısını devam ettirdi. Uygun fiyatlı telefonun elde ettiği başarı, ilerleyen süreçte piyasaya sürülecek olan haleflerinin de piyasada büyük bir dikkat toplamasına katkıda bulundu.

Redmi 1 modeli dönemine göre fiyat-performans odaklı dikkat çekici bir donanıma sahipti. Dört çekirdekli MediaTek MT6589T işlemcisiyle karşımıza çıkan telefonda 1 GB RAM kapasitesi yer alıyordu. Aynı zamanda 4 GB dahili depolama alanı sunuluyordu. Şu anda bu özellikler, günümüz akıllı telefon sektörü düşünüldüğünde kulağa oldukça komik gelse de döneminde beğeni toplamıştı.

3G bağlantı teknolojisine ev sahipliği yapan Redmi 1’in 720p çözünürlük kalitesine sahip 4,7 inç ekranı bulunuyor. Ön tarafta 1,3 MP selfie kamerası yer alan cihazda, 1,3 MP arka kamera taşınıyor. Tüm bunların yanı sıra telefon, 2.000 mAh pil kapasitesiyle dikkatleri üzerine çekiyordu. İşletim sistemi noktasında ise ürün, Android 4.2 işletim sistemiyle çalışıyor ve Xiaomi’nin özel olarak geliştirdiği MIUI 5 kullanıcı arayüzü sunuluyordu.