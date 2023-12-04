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    Haberler Teknoloji

    Realme GT5 Pro renk seçenekleri ortaya çıktı

    Çok yakında piyasaya çıkması beklenen amiral gemisi Realme GT5 Pro modelinin ilgi çekici renk seçenekleri belli oldu.
    Realme GT5 Pro
    Görsel: Realme

    Realme’nin yeni amiral gemisi akıllı telefonu için geri sayım başladı. GT5 ailesinin en gelişmiş üyesi olarak lanse edilen Realme GT5 Pro çok yakında piyasaya çıkacak. Dünya çapında büyük bir heyecanla beklenen model ile ilgili yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Gelen son bilgiler doğrultusunda Realme GT5 Pro modelinin renk seçenekleri gün yüzüne çıktı.

    Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, üretmiş olduğu modeller ile adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Şirketin bir sonraki üst düzey telefonu, ortaya çıkan son bilgilere göre yalnızca gelişmiş donanımıyla değil, aynı zamanda cazibeli renk seçenekleriyle de piyasada dikkatleri üzerinde toplayacak gibi görünüyor. Peki ya Realme GT5 Pro cihazının renk seçenekleri neler olacak? İşte ayrıntılar…

    Realme GT5 Pro iddialı renk seçenekleriyle geliyor

    Şirket, Starry Night renk seçeneğiyle birlikte Realme GT5 Pro modelinin yakında piyasaya sürüleceğini açıklıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre model, hem estetik hem de yenilik açısından marka adına önemli bir dönüm noktası haline gelecek. Realme Başkan Yardımcısı Xu Qi Chase’nin Weibo üzerinden yaptığı son paylaşıma göre yeni modelde Star Shine AG cam teknolojisi yer alacak. Bu sayede kullanıcılar, etkileyici bir görsel deneyim elde edecek.

    Realme GT5 Pro Starry Night
    Görsel: Realme

    Realme’nin yeni telefonu, Starry Night seçeneğiyle etkileyici bir tasarımın yanı sıra güçlü bir mühendislik örneği de sunuyor. Telefonun titanyum alaşımından daha güçlü olduğu öne sürülen sert bir alüminyum çerçeveye sahip olacağı ifade ediliyor. Bu sayede cihaz, son derece sağlam bir yapıya bürünüyor. Ayrıca düşme ve çarpma gibi olası tehlikelere karşı etkileyici bir direnç sağlanıyor.

    Elbette ki Realme GT5 Pro’nun tek renk seçeneği Starry Night olmayacak. Siyah tasarımın yanı sıra şirket, yine iddialı bir görünüm vaat eden Red Rock versiyonunu da satışa sunacak. Vegan deri seçeneğiyle karşımıza çıkan bu model, AG cama sahip Starry Night sürümüne kadar daha farklı bir imaj çiziyor.

    Realme GT5 Pro Red Rock
    Görsel: Realme

    Şirketin bu malzeme tercihi sadece estetik bir unsur olarak göze çarpmıyor. Bunun yanı sıra şirketin yüksek kaliteli ve sürdürülebilir malzemeler kullanma konusundaki arzusunu da ön plana çıkarıyor.

    Merakla beklenen Realme GT5 Pro çok yakında Starry Night ve Red Rock olmak üzere çift renk seçeneğiyle piyasaya çıkacak. İlk olarak Çin pazarında raflara gelecek model, 2024 yılında ise küresel pazarda boy göstermeye başlayacak.

    1998, İzmir doğumlu. Yazar, çizer, okur... Gündüz teknoloji editörü, gece illüstratör.

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