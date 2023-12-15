Realme GT Neo 6 lansman tarihi ortaya çıktı

Çinli teknoloji şirketi Realme, çok yakında yeni cihazlarıyla hayranları karşısına çıkacak. Dünya çapında geniş kitleler tarafından heyecanla beklenen Realme 12 Pro serisi için geri sayım başlarken, aynı zamanda şirketin Realme GT Neo 6 üzerinde çalıştığı biliniyor.

Heyecanla beklenen Realme GT Neo 6’nın çıkış tarihi belli oldu. Şirketin uygun fiyatlı amiral gemisi telefonu, fiyat-performans odaklı bir kullanıcı deneyimi vaat edecek. Rekabetçi fiyatıyla kendi segmentinde öne çıkacağı tahmin edilen model, iddialı donanımıyla da adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor.

Realme GT Neo 6, Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2024’te duyurulabilir

Çinli sosyal medya platformu Weibo’dan Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre Realme’nin yeni uygun fiyatlı performans canavarı telefonu, Çin Bahar Festivali’nden sonra piyasaya çıkacak. Yani cihazın çıkış tarihi, Şubat ayı sonuna doğru gerçekleşecek gibi görünüyor. Ortaya çıkan bu dikkat çekici iddia, beklenen modelin Şubat ayının sonlarında düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2024 etkinliğinde duyurulabileceğine işaret ediyor olabilir.

GSM Birliği tarafından her yıl düzenli olarak, yılın Şubat ayında İspanya’nın Barselona şehrinde gerçekleştirilmeye devam eden Mobil Dünya Kongresi (MWC), mobil pazarının bütün paydaşlarını buluşturan geleneksel bir organizasyon olarak biliniyor. Dünyanın dört bir noktasında yer alan çok sayıda şirketi bir arada buluşturan konferans, aynı zamanda markaların yeni ürün ve hizmetlerini sergilemelerine de olanak tanıyor.

MWC 2024 etkinliği için geri sayım başlarken, ortaya çıkan son bilgiler, Realme GT Neo 6 modelinin de konferansta duyurulabileceğini gözler önüne seriyor. Fakat elbette ki MWC’nin bu yılki etkinliğinde başka teknoloji devleri de yer alacak. Etkinliğe yapay zeka destekli ürün ve hizmetlerin damgasını vuracağı şimdiden tahmin edilirken; ayrıca yeni akıllı telefonlar, katlanabilir cihazlar, akıllı gözlükler, metaverse ürünleri ve bulut bilişim hizmetlerine de yer verilmesi bekleniyor.

Realme GT Neo 6 teknik özellikleri

GT Neo 6’nın selefi olan Realme GT Neo 5, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Plus Gen 1 çipinden güç alıyor. Bu anlamda yeni telefonun önemli iyileştirmelerle karşımıza çıkacağı, Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip olacağı öne sürülüyor.

TSMC’nin 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Qualcomm imzalı Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi 1 adet 3,2 GHz ARM Cortex-X3, 2 adet 2,8 GHz ARM Cortex-A715, 2 adet 2,8 GHz ARM Cortex-A710 ve 3 adet 2 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeği barındırıyor.

Adreno 740 grafik çipine sahip olan işlemci, ışın izleme gibi iddialı özellikleri destekliyor. Önceki nesilden yüzde 20 oranında daha yüksek bir CPU performansı vaat een çip, GPU tarafında ise yüzde 30’luk bir performans artışı gösteriyor.

200 MP kamera sensörlerini destekleyen yonga seti, aynı zamanda yapay zeka görevlerini de son dereece yüksek bir performans ve verimlilikle çalıştırmayı vaat ediyor. Son olarak çipin Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 bağlantı teknolojilerini desteklediğini de eklemekte yarar var.