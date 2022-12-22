Çinli akıllı telefon üreticisi Realme bugün müjdeli bir haberle kullanıcılarının karşısına çıktı. Şirket, bu yıl piyasaya sürdüğü iki popüler cihazına Android 13 tabanlı Realme UI 4.0 güncellemesi sunmaya başladı. Şubat ayında piyasaya çıkan Realme 9 Pro bu modellerden ilki olurken; ağustos ayında çıkan Realme 9i 5G’nin de bu güncellemeden yararlanacağı belirtildi.

Realme 9 Pro ve 9i 5G modelleri için Android 13 tabanlı Realme UI 4.0 güncellemesi ilk olarak cihazların Hindistan sürümlerinde yayınlanmaya başladı. Şu anda bu modellerin toplam kullanıcılarının yüzde 15’ine güncelleme desteği sunulduğu açıklandı. Aralık ayı sonuna kadar ise tüm dünyada güncellemenin cihazlara geleceği öğrenildi.

Android 13 tabanlı Realme UI 4.0 özellikleri

Tasarım

Gelişmiş görsel konfor için Aquamorphic Design tema renkleri eklendi.

Animasyonları doğal ve canlı kılmak için Aquamorphic Design felsefesini uygulandı.

Farklı saat dilimlerindeki zamanı göstermek için ana ekrana bir dünya saati widget’ı eklendi.

Karmaşık hareketleri tanıyan ve optimize edilmiş etkileşimler sağlayan yeni bir davranış tanıma özelliğine sahip Quantum Animation Engine 4.0 geldi.

Daha net ve düzenli bir görsel deneyim için UI katmanları optimize edildi.

Daha doğal ve sezgisel bir görünüme ulaşmak için animasyonlara gerçek dünyadaki fiziksel hareketler uyarlandı.

Daha hızlı bir performans için widget tasarımları optimize edildi.

Daha iyi okunabilirlik için yazı tipleri optimize edildi.

Simgelerin daha kolay tanınmasını sağlamak için en son renk düzenini kullanarak sistem simgeleri optimize edildi.

Çok kültürlü ve kapsayıcı unsurları dahil ederek özelliklerin çizimleri zenginleştirildi ve optimize edildi.

Performans

Ana ekrana büyük klasörler eklendi. Artık tek bir dokunuşla büyütülmüş bir klasördeki bir uygulamayı açabilir ve bir kaydırma hareketiyle klasördeki sayfaları çevirebilirsiniz.

Medya oynatma kontrolü eklendi.

Hızlı Ayarlar deneyimini optimize edildi.

Ekran görüntüsü düzenleme için daha fazla işaretleme aracı eklendi.

Ana ekrana pencere öğeleri ekleme desteği eklendi ve bilgi gösterimi daha kişisel hale getirildi.

Kenar Çubuğu Araç Kutusu eklendi. Düzgün çalışma için uygulamaların içinde kayan pencereler açılabilir hale geldi.

Kişiselleştirme

Daha fazla Always-On Display animasyonu sunmak için Bitmoji desteği eklendi.

Daha kişiselleştirilmiş Always-On Display ayarlarıyla Insight Always-On Display optimize edildi.

Daha fazla çizim aracı ve mevcut çizgi renkleri ile Portre Silüeti, Her Zaman Açık Ekranı için optimize edildi.

Güvenlik

Gelişmiş Şifreleme Standardı (AES), özel dosyaların gelişmiş güvenliği için tüm dosyaları şifrelemek üzere kullanılmaya başlandı.

Sağlık

Çocukların sağlığını korumak için Kid Space’te göz konforu desteği sağlandı.

Oyun deneyimi