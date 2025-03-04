Realme 14 Pro Lite etkileyici tasarımıyla duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı

Realme 14 Pro Lite resmen tanıtıldı.

İlk olarak Hindistan'da satışa çıkan cihazın çok yakında Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor.

Fiyat-performans odaklı cihaz, göz alıcı tasarımı ve güçlü donanımıyla öne çıkıyor.

Uzun süredir beklenen Realme 14 Pro Lite resmen duyuruldu. Göz alıcı bir tasarıma sahip olan cihaz, aslında tam olarak yeni olmayan, “tuhaf bir isme” sahip. Yeni model, Realme 13 Pro’nun yeniden markalanmış bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Cihaz güçlü teknik özellikler, birinci sınıf tasarımı ve 45W hızlı şarjlı büyük bir bataryasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Cihazın tasarımı tamamen Realme 13 Pro’dan esinleniyor. Yapısında metal ve cam gibi dayanıklı malzemeler, özellikle Gorilla Glass 7i kullanılıyor. IP65 sertifikası toza ve su sıçramalarına karşı koruma sağlıyor. Rafine ve şık iki renk seçeneği sunuluyor. Bunlar “Cam Altın” ve “Cam Moru” olarak karşımıza çıkıyor.

Realme 14 Pro Lite özellikleri

Ekran: 2412 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,7 inç kavisli AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2.000 nite kadar parlaklık

2412 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,7 inç kavisli AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2.000 nite kadar parlaklık İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama

128 GB ve 256 GB dahili depolama Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (Sony LYT-600, f/1.88, OIS), 8 MP sensörlü ultra geniş lens (f/2.2, 112°) ve 2 MP sensörlü yardımcı lens

50 MP sensörlü ana lens (Sony LYT-600, f/1.88, OIS), 8 MP sensörlü ultra geniş lens (f/2.2, 112°) ve 2 MP sensörlü yardımcı lens Bağlantı: 5G bağlantısı, çift SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, ekran üstü optik parmak izi okuyucu, stereo ses, IP65 sertifikası

5G bağlantısı, çift SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, ekran üstü optik parmak izi okuyucu, stereo ses, IP65 sertifikası Boyutlar: 161,3 x 74 x 8,2 mm

161,3 x 74 x 8,2 mm Ağırlık: 188g

188g Batarya kapasitesi: 45W hızlı şarjlı 5.200 mAh pil

45W hızlı şarjlı 5.200 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Realme UI 5 kullanıcı arayüzü

Realme’nin yeni telefonu Qualcomm’un Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisinden güç alıyor. 8 GB RAM ile 128 GB – 256 GB depolama alanıyla geliyor. Bu donanım konfigürasyonu, hem günlük işlerde hem de bazı video oyunları da dahil olmak üzere daha zorlu uygulamaları kullanırken yüksek performans vaat ediyor.

AMOLED teknolojisine sahip olan panel, 6,7 inç diyagonal ekranla geliyor. Bu ekranda Full HD+ çözünürlük (2412 x 1080 piksel) ve 120 Hz yenileme hızı, desteklenerek tatmin edici bir görsel deneyim ortaya koyuyor. HDR içerik desteği ve 2000 nite kadar tepe parlaklık, görüntü kalitesini daha da artırıyor.

Yüksek çözünürlüklü stereo ses deneyimine ev sahipliği yapılıyor. Realme 14 Pro Lite kaliteli selfie’ler için tasarlanmış 32 MP’lik ön kamera taşıyor. Arka tarafta ise üç adet sensör yer alıyor. Bunlar ana sensör optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 50 MP Sony LYT-600, 8 MP ultra geniş açılı sensör ve 2 MP yardımcı sensör olarak listeleniyor.

5.200 mAh bataryası sayesinde cihaz 18 saatten fazla kesintisiz video oynatma iddiasında bulunuyor. 45W hızlı şarj özelliği sayesinde yarım saatten kısa sürede şarjınızın yarısını geri doldurabiliyorsunuz. Diğer özellikler arasında 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, ödemeler için NFC ve ekran içi parmak izi okuyucusu yer alıyor. İşletim sistemi Android 14 olan telefonda, çeşitli yapay zeka özelliklerini içeren Realme UI 5 kullanıcı arayüzü sunuluyor.

Realme 14 Pro Lite fiyatı

Yeni Realme telefonu ilk olarak Hindistan pazarında satışa çıkıyor. Cihaz 240 Euro’dan (yaklaşık 9 bin TL) başlayan fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor.