Qualcomm ve Bosch’tan Ride Flex çipli araç bilgisayarı

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2024 tüm hızıyla devam ediyor. Etkileyici sunumlara ev sahipliği yapan organizasyon, yüzlerce teknoloji devini bir araya getirerek yeni ürün ve hizmetlerin duyurulmasına kapı açıyor. Etkinlikte sahne alan Qualcomm ve Bosch, Ride Flex çipli araç bilgigsayarı ile karşımıza çıkarak dikkatleri üzerinde topladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Las Vegas’ta gerçekleştirilen ve dünyanın dört bir yanındaki teknoloji tutkunlarının heyecanla takip ettiği CES 2024’te Qualcomm ve Bosch, çipte tek bir sistem üzerinde bilgi-eğlence ve gelişmiş sürücü destek sistemi (ADAS) görevlerini yerine getiren piyasadaki ilk merkezi araç bilgisayarını duyurdu.

CES 2024’te duyurulan yeni merkezi araç bilgisayarı neler vadediyor?

Dikkat çekici bir sunumla karşımıza çıkan iki şirketin tanıttığı bu yeni ürün, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon Ride Flex işlemcisinden güç alıyor. Farklı iş yüklerini destekleme yeteneğine sahip olan bu çipte dijital kokpit, ADAS ve otonom sürüş özelliklerinin tek bir sistemde birlikte uygulanmasına imkan sağlanıyor.

Qualcomm ve Bosch ortaklığında geliştirilen yeni araç bilgisayarı, araç yönetiminden nesne algılamaya, trafik ışıklarından şerit takip sistemine, otomatik park etme özelliğinden kişiselleştirilmiş navigasyona, sesli yardımdan ultrasonik veri işleme özelliğine kadar birçok işlevi bir araya getirerek güçlü bir kullanıcı deneyimine kapı aralıyor.

Bosch ve Qualcomm arasında gerçekleştirilen bu ortaklık, daha önce ayrı olan işlevlerin artık tek bir merkezi bilgisayar çatısı altında bir araya getirilmesi sayesinde araçlarda önemli bir kilometre taşı olarak nitelendiriliyor. Otomotiv pazarına teknolojik anlamda yön vereceği vaat edilen bu ürün, CES 2024’ün dikkat çeken duyuruları arasında yer alıyor.

Qualcomm’un otomotiv ve bulut bilişimden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı ve genel müdür Nakul Duggal konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

“Snapdragon Ride Flex’in yeni merkezi araç bilgisayarlarını etkinleştirmesini sağlamak için Bosch ile çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz ve bu da alanında teknolojik inovasyona olan ortak bağlılığımızı daha da vurguluyor. Bilgi-eğlence ve ADAS işlevlerinin tek bir SoC üzerinde birleştirilmesi, otomobil üreticilerinin yeni nesil yazılım tanımlı araçları hayata geçirmeleri için yüksek performanslı, ölçeklenebilir bir çözüm sunan sektör için bir kilometre taşıdır.”

Bosch’un Etki Alanları Arası Bilgi İşlem Çözümleri bölümü başkanı Christoph Hartung ise şunları paylaştı: