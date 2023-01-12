Programlama yarışması algoComp’23 için geri sayım başladı

ITU ACM 28 Ocak – 5 Şubat tarihleri arasında algoComp’23 adı altında, Türkiye çapında üniversite ve lise öğrencilerinin katılabileceği bir algoritma yarışması düzenliyor.

Yarışmacıların, bir sorunu hızlıca analiz ederek bu soruna en uygun çözümü üretip bunu koda dökmeleri bekleniyor.

algoComp’23 Ödülleri

20.000 TL 15.000 TL 10.000 TL 5.000 TL 2.500 TL

Yarışma tamamlandıktan sonra gerçekleştirilecek yayına katılan yarışmacılara çekilişle çeşitli hediyeler verilecektir.

algoComp’23 Yarışma Formatı

algoComp’23 ön eleme ve final olmak üzere iki etaptan oluşuyor.

28 Ocak tarihinde 12.00- 00.00 saatleri arasında düzenlenecek olan ön eleme aşamasında yarışmacıların 8-11 algoritma sorusuna çözüm bulmaları gerekiyor. En kısa sürede en çok puan toplayan 25 takım finalist olmaya hak kazanacak.

5 Şubat 2023 tarihinde düzenlenecek olan final etabında ise yarışmacıların ön eleme etabından daha zorlayıcı 8-11 algoritma sorusuna 6 saat içerisinde çözüm bulmaları gerekiyor. En çok puan toplayan 5 takım ise büyük ödüllerin sahibi olacak.

algoComp’23 Katılım Kuralları

Başvuruların 23 Ocak 2023 tarihine kadar yapılması gerekiyor, bu tarihten sonra başvuru alınmayacak ve yarışmacı kayıtları sonlandırılacak.

Yarışmaya katılmak isteyenler 2 veya 3 kişilik takımlar halinde ya da bireysel olarak başvuru yapabilecekler. Takım halinde katılmak isteyenlerin takım arkadaşları ile birlikte başvuru yapmaları gerekiyor. Ayrı ayrı başvuru yapan katılımcılar farklı takım sayılacak ve takım halinde yarışamayacaklar.

Yarışmaya başvurmak ve detaylı bilgiler için https://algocomp.ituacm.com adresini ziyaret edebilirsiniz.