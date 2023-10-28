PlayStation 5 için artık parça sıkıntısı yaşanmayacak

Sony’nin popüler oyun konsolu PlayStation 5 artık mevcut stokuyla alakalı olarak herhangi bir sorun ile karşımıza çıkmayacak. PlayStation markasının küresel pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Eric Lempel, vermiş olduğu bir röportajda PS5 için artık parça sıkıntısı meydana gelmeyeceğini dile getirdi.

“Gerçek şu ki, dünyadaki herkes gibi, COVID’den kaynaklanan bazı bileşen kıtlıklarından dolayı toplanmamız biraz zaman aldı” diyen tecrübeli yönetici Eric Lempel, artık bu tür problemlerin meydana gelmeyeceğini söyleyerek PlayStation hayranlarını sevindirdi.

PlayStation 5 için yeni bir dönem başlıyor

Eric Lempel’ın açıklamasına göre cihazın tedarikinin tam olması, Sony ekibini bu durum konusu oldukça heyecanlandırıyor. PlayStation 5’in piyasaya çıkması ile ilgili senaryonun, COVID-19 salgınının sebep olduğu çip kıtlığı nedeniyle lansman sırasında epey karmaşık bir hale geldiğini hatırlatmakta yarar olacaktır.

Japon teknoloji devi Sony, hem bu sorun hem de lojistik konusunda meydana gelen problemler sebebiyle konsolun üretimini bile kesmişti. Hatta firmanın mevcut ekipmanlarına yönelik parça eksikliği yüzünden geçen yılın sonuna kadar süren bir hareketle PlayStation 4 üretimine devam etmek zorunda kalmış olabilir.

Fakat şu anda bu durum tam tersine dönmüş gibi görünüyor. Lempel, Sony’nin konsol satışları konusunda tarihin en güçlü dönemlerinden bir tanesini geçirmeyi beklediklerini dile getiriyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi ise PlayStation 5’e özel ilk büyük oyun olan Marvel’s Spider-Man 2’nin yakın zamanda piyasaya sürülmesi olarak görülüyor.

Marvel’s Spider-Man 2 oyunu ilk piyasaya çıktığı gün 2,5 milyon kopya satışına ulaşmayı başardı. Aynı zamanda PlayStation 5, bu yeni oyun ile beraber piyasaya sürülen özel bir paketle hayranları karşısına çıktı. Daha küçük boyutlara ve çıkarılabilir disk oynatıcıya sahip yeni sürüm kısa sürede büyük bir dikkat toplayarak önemli satış rakamlarını gördü.

Güçlü bir oyun deneyimi vaat ediliyor

2020 yılında piyasaya çıkan Sony imzalı PlayStation 5, yeni nesil oyun deneyimi ile güçlü bir donanım ve yenilikçi özellikler sunuyor. AMD Zen 2 mimarisine sahip 8 çekirdekli bir işlemci ve RDNA 2 mimarisine sahip bir grafik işlemciye sahip olan cihaz, 4K çözünürlük kalitesinde 120 FPS’ye kadar oyun oynamanıza izin veriyor. Ayrıca konsolda gerçek zamanlı Ray Tracing desteği yer alıyor.

Ultra hızlı bir SSD ile gelen ürün, yeni DualSense kontrol cihazıyla birlikte dokunsal geri bildirim ve uyarlanabilir tetikleyiciler gibi yeniliklere yer veriyor. Öte yandan cihaz, PlayStation 4 oyunlarını desteklemesiyle de oyunculara büyük bir avantaj sağlıyor.