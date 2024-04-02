PlayStation 2 kaç adet satıldı? Jim Ryan’dan açıklama geldi

Eski PlayStation CEO’su Jim Ryan, görevi bırakmadan hemen önce PlayStation Blog podcast yayınında önemli açıklamalarla karşımıza çıktı. PS dünyası için devrimsel adımlar atan ve oyun konsolunun başarısında kritik bir rol üstlenen Ryan, PlayStation 2 satış rakamlarını yıllar sonra güncelledi.

Ryan’ın açıklamasına göre PlayStation 5, Japon teknoloji devi Sony’nin gelmiş geçmiş en başarılı oyun konsolu olmak için ihtiyaç duyduğu her şeye zaten sahip bir durumda. Yeni nesil konsolun etkileyici başarısından söz eden eski yönetici, bu yolda büyük gayretler gösterdiklerini vurgulayarak konuyu bir döneme damgasını vuran PlayStation 2’ye getirdi. PS2’nin senelerdir güncellenmeyen satış adeti toplamını paylaştı.

Tüm zamanların en çok satan oyun konsolu: PlayStation 2

PS5’in dikkat çekici başarısı ve performansına ilişkin yorum yapan Jim Ryan, ayrıca PlayStation 2 satış rakamlarını duyurdu. Yapılan son açıklamalarda popüler oyun konsolunun 155 milyon adet satıldığı duyurulmuştu. Ryan’ın son ifadelerine göre ise konsol 160 milyon satış bandını geride bıraktı. Cihaz zaten yıllardır sahibi olduğu “tüm zamanların en çok satan oyun konsolu” olma unvanını uzun bir süre daha elinde tutacak gibi görünüyor.

Wikipedia’da yer alan bilgilere göre en çok satan oyun konsolları arasında ikinci basamakta 154 milyon satışla Nintendo DS yer alıyor. Üçüncülüğü yine Nintendo’nun geliştirdiği taşınabilir konsol seçeneği Nintendo Switch, 139 milyondan fazla satışla üstleniyor.

118 milyon satılan Game Boy dördüncü olurken, beşinci basamakta ise 117 milyon satışla PlayStation 4 bulunuyor. 2020 yılında piyasaya sunulan Sony’nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 ise yaklaşık 50 milyon satışı geride bırakmış durumda. Microsoft’un PS5 rakibi cihazları Xbox Series X/S ise henüz yaklaşık 20 milyonluk bir satışa ulaştı.

Jim Ryan, PlayStation 5’in geleceğini parlak görüyor

Sony’deki görevinden ayrılma kararı alan Jim Ryan, PlayStation markasını tecrübeli bireylerden oluşan güçlü bir ekibe bıraktığına inandığını dile getirdi. Bu nedenle başarılı yönetici, PlayStation 5 oyun konsolunun geleceğini oldukça parlak gördüğünü vurguladı.

Sony firmasında yaklaşık 30 yıl boyunca büyük emekler ortaya koyan Jim Ryan, artık emekli olup hayatın tadını çıkarmayı planlıyor. Ancak yine de bir gözü halen PlayStation’da olmaya devam edecek Ryan, PS5’in tüm zamanların en başarılı konsolu olma konusunda iddialı bir şekilde ilerlediğini dile getirdi.

Peki ya siz PlayStation 5’in geleceğini nasıl görüyorsunuz? 2000 yılında piyasaya çıkan ve bir döneme adeta damgasını vurmayı başaran PlayStation 2’nin tahtını elinden alabilecek mi? Fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.