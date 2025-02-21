Amazon, Android Appstore mağazasını kalıcı olarak kapatıyor

Amazon'un uygulama mağazası için yolun sonuna gelindi.

Amazon Appstore'un 20 Ağustos tarihinden itibaren fişinin çekileceği bildirildi.

Ayrıca Amazon Coins programının da sonlandırılacağı açıklandı.

E-ticaret devi Amazon her geçen gün büyümeye ve genişlemeye devam ediyor. Şirket şu anda Amazon Music, Prime Video ve Twitch gibi hizmetlerin pazara girmesiyle müzik ve video akışı alanında bir güç merkezi haline geldi. Bunun yanı sıra uygulama mağazaları dünyasında Google’a bile meydan okumaya başladı.

Uygulamalarını yönetmek için Google hesabına ihtiyaç duymak istemeyenler için bir çözüm yolu sunan Amazon şimdi kullanıcılarını üzecek bir gelişmeyle karşımıza çıktı. Android için alternatif bir uygulama mağazası sunan Amazon Appstore için artık yolun sonuna gelindi.

Amazon Appstore’un fişi çekiliyor

Amazon uygulama mağazası sektöründeki varlığını önemli ölçüde azaltmayı planlıyor. Windows App Store desteğinin 5 Mart 2025‘te sona ereceği duyuruldu. Alınan bu dikkat çekici karar, Microsoft’un Android için Windows Alt Sistemi’ne (WSA) yönelik desteği sonlandırma kararının doğrudan bir sonucu olarak karşımıza çıktı.

TechCrunch tarafından aktarılan bilgilere göre Amazon, Android için uygulama mağazasını kapatacağını maalesef ki resmi olarak doğruladı. 20 Ağustos 2025 tarihinde platformun destek vermeyi durduracağı açıklandı.

Şirket, geliştiricilere artık Android cihazlar için tasarlanmış yeni uygulamalar yayınlayamayacaklarını bildirdi. Belirtilen tarihe kadar geliştiricilerin mevcut uygulamaları güncelleme seçeneğine sahip olmaya devam edeceği ifade edildi.

Amazon Coins programı da sona eriyor

Bununla birlikte Amazon Coins programı da sona eriyor. Ödeme aracı olarak kullanılabilen sanal tokenlar için de destek sona eriyor.

Bilmeyenler için Amazon Coins, şirketin uygulama mağazasından oyun, uygulama, eklenti ve daha fazlasını satın almak için kullanılabiliyordu. Çoğu zaman bu paralar gerçek değerlerinden daha düşük bir fiyata satılıyordu. Bu nedenle bütçesine dikkat eden Amazon kullanıcıları için kullanışlı bir çözümdü.

Fakat ne yazık ki artık Amazon Coin satın almak mümkün olmayacak. Kullanıcıların ellerindeki paketleri kullanmak için 20 Ağustos’a kadar süreleri bulunuyor. Amazon, coin’lerin harcanabileceği bir uygulama bulunamaması durumunda, kapanış tarihinden sonra satın alınan ve kullanılmayan coin’lerin iade edileceğini bildirdi

Amazon Appstore’un geleceği ne olacak?

Tüm bunlara rağmen Amazon App Store tamamen ortadan kalkmayacak. Fire TV cihazlarında ve Fire tabletlerde aktif kalmaya devam edecek. Şirket bu sayede Android’in geniş pazarından vazgeçse de kullanıcılarına uygulama ve içerik sunmayı sürdürecek.

Amazon Appstore’un geleceği şu anda oldukça karamsar görünse de ilerleyen süreçte bu durum değişiklik gösterebilir. Şirketin gelecekte bu projeyi güçlendirmek için yeniden bir çalışma yapıp yapmayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.