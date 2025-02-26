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    Amazon’un yeni yapay zeka asistanı Alexa Plus tanıtıldı

    Amazon yeni yapay zeka tabanlı sesli asistan hizmeti Alexa Plus ile karşımıza çıktı. Alexa+'ın fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu.
    Alexa+
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    • Amazon yeni yapay zeka sesli asistanını duyurdu.
    • Alexa Plus hizmetinin tüm merak edilen özellikleri açıklandı.
    • Yapay zeka asistanının ilk olarak Mart ayında ABD'de kullanıcılara açılacağı belirtildi.

    Amazon’un merakla beklenen yapay zeka destekli asistan hizmeti Alexa Plus resmen tanıtıldı. İlk kez Eylül 2023’te duyurulan yeni nesil üretken AI sesli asistanı, piyasaya sürülmesini geciktiren çeşitli zorluklarla karşılaştı. Şimdi ise Amazon, yeni hizmet hakkında merak edilen tüm ayrıntıları duyurdu.

    Alexa Plus kullanıcıların en yoğun günlerde bile düzenli kalmasına yardımcı olmak için tasarlanmış gelişmiş bir asistan olarak tanımlanıyor. Şirket yeni sistemin kişiselleştirilmiş yanıtlar sağlama, karmaşık görevleri yönetme ve günlük zorluklarla sohbetsel etkileşim yoluyla doğal ve sezgisel bir şekilde mücadele etme yeteneğine sahip olduğunu belirtiyor.

    Amazon Plus özellikleri: Neler sunuyor?

    Yapay zeka asistanı önceki versiyonlara göre daha konuşkan, akıcı ve kişiselleştirilmiş bir deneyim ortaya koyuyor. Üretken yapay zeka sayesinde Alexa Plus, kullanıcı etkileşimlerinden öğreniyor ve desteğini giderek daha önemli ve kullanışlı hale getiriyor.

    Alexa’nın geliştirilmiş yapay zeka hizmeti konuşma rutinleri oluşturmaktan, sağlanan belgelerden bilgi planlama ve alma, kişisel tercihleri ​​depolama ve etkinleştirme kelimesini sürekli tekrarlamak zorunda kalmadan konuşmalar yürütme gibi karmaşık görevleri yönetmeye kadar geniş bir yelpazede hizmet sağlıyor.

    Alexa Plus
    Görsel: Amazon

    Alexa Plus odalar arasında müzik taşıma, Prime Video’daki belirli içeriklerle etkileşim kurma, Ring aracılığıyla güvenlik güncellemeleri sağlama ve e-postaların veya belgelerin özetlerini oluşturma gibi özellikler sunuyor.

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    Ayrıca üçüncü taraf hizmetlerle entegre olarak belge gönderme veya çalışma materyallerini yönetme gibi işlemleri yapmanıza olanak tanıyor. Bu yetenekleri sayesinde hizmet artık sadece bir ev asistanı değil, aynı zamanda iş ve kişisel üretkenlik için de geçerli bir araç haline geliyor.

    Alexa Plus nedir?
    Görsel: Amazon

    Amazon Cihazlar ve Hizmetler Kıdemli Başkan Yardımcısı Panos Panay yeni Alexa Plus sesli asistan hizmetini şu şekilde tanımlıyor:

    “Alexa ile ilk konuştuğumda, geleceğin geldiğini hissettim. Odaya girdim, Alexa’dan “A Sky Full of Stars”ı çalmasını istedim ve işe yaradı. Bir ürün üreticisi olarak, bunun teknolojinin en iyi hali olduğunu fark ettim.

    Kullanıcının istediğini zahmetsizce, sezgisel olarak ve doğal bir şekilde yapmak ve hayatımdaki tüm teknolojinin bu şekilde çalışmasını istedim. Şu anda dünyada 600 milyon Alexa cihazı varken, üretken yapay zekadaki son gelişmeler yeni olasılıkların kilidini açtı.

    Müşterilerimizin hayatlarını her gün daha iyi ve daha kolay hale getirme arayışımızda deneyimi yeniden hayal etmemizi sağladı.”

    Echo Show için Alexa+ entegrasyonu

    Echo Show cihazının arayüzü de Alexa+ entegrasyonu için revize edildi. Daha büyük ekranlı modeller artık kullanıcının mesafesine göre görünür içeriği özelleştiren uyarlanabilir bir görüntüleme özelliğine sahip.

    Yeni özellikler arasında erişilebilir bir takvim, akıllı ev kontrolleri ve güncellenmiş “Sizin İçin” panosu yer alıyor. Alexa Plus akıllı telefon uygulamaları ve web tarayıcılarıyla da uyumlu olacak, böylece her yerden erişim ve senkronizasyon sağlıyor.

    Alexa Plus özellikleri
    Görsel: Amazon

    Alexa Plus’ın kalbi şirket içinde geliştirilen Nova gibi gelişmiş dil modelleri (LLM) ve Anthropic’ten alınan modelleri kullanan bir platform olan Amazon Bedrock’a dayanıyor. Bu mimari, asistanın her görev için en uygun modeli seçmesine olanak tanıyor. Kullanıcıların doğru ve hızlı yanıtlar alınmasını sağlıyor.

    Alexa Plus fiyatı ne kadar?

    Amazon Alexa Plus hizmetinin aylık fiyatı 19,99 dolar olacak. Fakat Amazon Prime üyeleri yeni asistanın avantajlarından ücretsiz olarak yararlanabilecek.

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    Alexa Plus’ın ilk olarak Mart ayında Amerika Birleşik Devletleri’nde piyasaya sürülmesi planlanıyor. Şirket henüz diğer ülkeler için bir tarih vermiyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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