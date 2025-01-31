Apple 18. kez dünyanın en beğenilen şirketi seçildi

Fortune dergisi dünyanın en beğenilen şirketlerini açıkladı.

Apple üst üste 18. kez listenin zirvesinde yer almayı başardı.

Apple'ın ardından Microsoft ve Amazon karşımıza çıktı.

Fortune dergisi, Apple’ın üst üste 18. kez dünyanın en beğenilen şirketi seçildiğini duyurdu. Dünyaca ünlü iş odaklı dergi onlarca yıldır yayında ve dünyanın dört bir yanından yöneticiler tarafından en iyi derecelendirilen şirketleri seçmeye devam ediyor. Apple yine rakiplerinin önüne geçmeyi başarıyor.

Şimdi bir kez daha lider seçilen şirket, birçok önemli teknoloji şirketinin ve daha fazlasının yer aldığı “Dünyanın En Beğenilen Şirketleri All-Stars” listesinin zirvesinde, 18 yıl boyunca üst üste 18 adaylık elde etti. Microsoft ve Amazon’un sırasıyla ikinci ve üçüncü sırayı alması, teknoloji sektörünün günümüz iş dünyasındaki önemini ortaya koyuyor. Fortune, Apple’ın istikrarını olağanüstü bir başarı olarak nitelendiriyor.

Fortune dergisine göre dünyanın en beğenilen 10 şirketi – 2025

Apple, Microsoft ve Amazon’un ilk üç basamağı ele geçirdiği listede dikkat çeken şirketlerden biri de NVIDIA oldu. Yapay zekanın günümüz pazarındaki merkezi rolünü yansıtan bir başarı olarak şirket dördüncü basamakta yerini aldı. Alphabet’in ise dokuzuncu sırada olduğunu belirtelim. Listenin ilk 10 basamağı şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Apple Microsoft Amazon NVIDIA Berkshire Hathaway Costco Wholesale JPMorgan Chase Walmart Alphabet American Express

Fortune dergisi artık bir gelenek haline gelen bu listeyi hazırlarken iş görüşmelerini esas alarak kriter çiziyor. Dergi ekibi bunun için 3 bin 380’den fazla yönetici, müdür ve analistin görüşlerini bir araya getirdi. Ankete 30 ülkeyi temsil eden 51 sektörden 630 şirket katıldı. Anketin kapsamı, iş dünyasının kapsamlı ve çeşitlendirilmiş bir şekilde değerlendirilmesini sağlıyor.

Apple’ın listedeki hakimiyeti tartışılmaz görünüyor. Şirketin bu kadar yıldır birinci sırayı koruyabilmesi de bu başarısını açık bir şekilde teyit ediyor.