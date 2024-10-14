Oyun satışlarında korsan darbesi: Yüzde 20 gelir kaybı yaşanıyor

Entertainment Computing adlı dergide yer alan bir makaleye göre oyun korsanlığının oyun gelirlerinin yüzde 20’sini çaldığına dikkat çekiyor. Ortaya çıkan bu ilginç araştırma, Eylül 2014 ile 2022 sonu arasında piyasaya sürülen oyunlardan elde edilen sonuçları baz alıyor.

İyi düşünülmüş bir metodoloji ile hazırlanan bu rapor, DLC ve koleksiyon öğelerinden elde edilen geliri hesaba katmıyor. Oyun endüstrisinde büyük bir dikkat toplayan araştırma, piyasaya sürülen oyunların ilk üç aydaki satış performansını kapsıyor. Genellikle bir oyun yayınlandıktan haftalar sonra korsanlar tarafından kırılması göz önünde bulundurularak, korsan oyunların satışlara olan etkisi üzerine derin bir bakış sunuluyor.

Korsan oyunlar endüstrinin zayıflamasına yol açıyor

Araştırmanın başında yer alan William Volckmann, bozulan Denuvo oyunlarıyla korunan oyunların satış performansını karşılaştırdı. Araştırmanın sonuçlarında ise oyunun çıkışının ilk haftasında cracklenmesi durumunda gelirin yüzde 20 oranında düştüğüne dikkat çekiyor. Bu dönemden sonra crack yapıldığında satışlardaki düşüş haftalara göre değişkenlik gösteriyor.

Raporda yer alan bilgilere göre bir oyunun kırılması ne kadar uzun sürerse satışlardaki düşüşün etkisi de o kadar az oluyor. Örneğin oyunun altıncı haftada korsan olması durumunda gelir kaybı yüzde 5 oluyor. Analiz edilen oyunların çoğunun ise korsanlığa karşı korumaları bozulmadan 12 haftadan fazla sürdüğüne dikkat çekiliyor.

Avrupa Birliği raporu bu araştırmayı yalanlıyor

Entertainment Computing’in bu raporu kısa sürede büyük bir dikkat toplasa da ortaya çıkan veriler, yıllar önce Avrupa Birliği tarafından gerçekleştirilen araştırmayla çelişiyor. AB Komisyonu geçtiğimiz yıllarda korsanlığın müzik, film, kitap ve diğer telif hakkı ile korunan materyallerin satışına zarar vermediği sonucuna varan bir çalışma yaptı.

AB Komisyonu tarafından 360 bin Euro karşılığında Ecorys adlı Hollanda merkezli danışmanlık ve araştırma şirketine yaptırılan araştırma; Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerdeki 30 binden fazla kişiyle gerçekleştirilen röportajlarla güçlendirildi. 307 sayfalık belgede, “çevrimiçi telif hakkı ihlalleri nedeniyle satışlarda bir düşüş olduğuna dair istatistiksel bir kanıt bulunmuyor” ifadesine yer verildi.

Fakat bu araştırma ilginç bir şekilde AB Komisyonu tarafından kasten gizlendi. Konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmese de AB’nin eğlence sektörü liderleri ile yüzleşmek istemediği ya da çalışmanın yayınlanmasının sektörün zayıflamasına yol açabileceği gibi endişeler yüzünden saklandığı öne sürülüyor.

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