Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin yeni yapay zeka yol haritasını açıkladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde dört eksenli Yapay Zeka Eylem Planı'nı açıkladı.

İki yıl içinde 81 ilde yapay zeka okuryazarlığı eğitimi verilmesi planlanıyor.

Aynı zamanda kamu yatırımlarından bu alana en az yüzde 2 pay ayrılması hedefleniyor.

Bu proje kapsamında özel sektör ağırlıklı 10 milyar dolarlık kaynağın harekete geçirilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da gerçekleştirilen “Türkiye Yapay Zeka Zirvesi” etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Ülkemizin yeni teknoloji yol haritasını kamuoyuyla paylaşan Cumhurbaşkanı; siyasi, askeri ve iktisadi gücün dijital egemenlikten bağımsız ele alınamayacağının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyadaki teknolojik dönüşümü en erken fark eden ülkeler arasında Türkiye’nin de yer aldığını dile getirdi. Yerli üretim ve Ar-Ge kapasitesinden söz eden Cumhurbaşkanı, dışa bağımlılığı en aza indirecek bir dijital ekosistem üzerinde çalışıldığını aktardı.

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81 ilde yapay zeka okuryazarlığı eğitimi verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Yapay Zeka Eylem Planı ile ilgili detayları paylaştı. Bu planlamanın “Fark Et, İstifade Et, Üret ve Yönet” olmak üzere dört ana sütun üzerine kurulduğu belirtildi.

Planlamanın birinci ekseni olarak vurgulanan “Fark Et” aşamasında 81 ilde Ulusal Yapay Zeka Okuryazar Programı başlatılacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeniliğin önünü açarken vatandaşlarımızın mahremiyet ve emniyetini güvence altına alacağız” diyerek konuya açıklık getirdi.

Yapay zeka girişimleri için yüzde 2 bütçe ayrılacak

“İstifade Et” kapsamında yapay zeka teknolojilerinin yalnızca teoride kalmayacağı, aynı zamanda devlet mekanizmaları ve üretimin her aşamasında da aktif bir rol üsteleneceği kaydedildi.

2030 yılına kadar ülkenin veri merkezi gücünün en az 1 gigabayta çıkarılması planlanıyor. Ayrıca AI tabanlı projeleri desteklemek adına kamu yatırım programlarından bu projelere en az yüzde 2 bütçe ayrılacağı aktarıldı.

“Üret Ekseni” kapsamında ülkemizin yalnızca teknoloji tüketicisi değil, aynı zamanda bu alanda çözümler üreten bir ülke konumuna gelmesi amaçlanıyor. Bu bağlamda altyapısı hazır kampüsler kurulması, KOBİ ve araştırmacılara yapay zeka büyüme bölgeleri oluşturulacağı ve Türkiye’nin kendi yapay zeka modellerini geliştireceği söylendi.

10 milyar dolarlık kaynak ayrılacak

Son olarak “Yönet” ekseni kapsamında finansal kaynakların doğru yönetilmesi, global yatırımların çekilmesi ve bürokratik engellerin kaldırılması hedefleniyor. Bu bağlamda özel sektör ağırlıklı olacak şekilde en az 10 milyar dolarlık bir kaynak ayrılması bekleniyor. Ayrıca Türkiye’nin yapay zeka alanında küresel vitrini olarak İstanbul’un öne çıkarılması planlanıyor.