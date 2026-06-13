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    Haberler Teknoloji Yapay Zeka

    İletişim Başkanı, kamuya özel yapay zeka dönüşümünü duyurdu

    Kamu bünyesinde yürütülen dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında, veri güvenliğini ön planda tutan hizmetler devreye alındı.
    AI teknolojileri
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    • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.
    • Kurum bünyesinde bulunan özel GPU sunucuları ve bağımsız altyapı olanakları kullanılarak, hassas verilerin içeride kalmasını sağlayan güvenli bir mimari oluşturuldu.
    • İş akışlarını ve yazılım süreçlerini hızlandırmak amacıyla CibGPT ile kodlama ajanı İlgen geliştirildi.
    • Teknik olmayan personelin veritabanlarıyla konuşabilmesini sağlayan ULAK sistemi başlatıldı.

    İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, Türkiye Yapay Zeka Zirvesi etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Duran, kamu sektöründe modernizasyon ve dijitalleşme hedefleri doğrultusunda ilerleyen çalışmalarla ilgili önemli detaylar paylaştı.

    İletişim Başkanı, kamu hizmetlerinde yapay zeka teknolojilerinin bürokrasi sürecini azaltma konusunda ciddi bir rol oynayacağını ifade etti. Bu konuda hayata geçirilen projelerden de bahseden Duran, bu sayede vatandaşların taleplerine daha hızlı, şeffaf ve güvenli çözümler üretilmesine imkan sağlandığını kaydetti.

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    Kamuda dijitalleşme dönemi başladı

    Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, kamuda oluşturulan yapay zeka ekosistemi ile ilgili şunları söyledi:

    “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nda güvenli, yerli ve kamuya açık bir yapay zeka ekosistemi inşa ettik. Veri güvenliğini, teknolojik bağımsızlığı ve kurumsal verimliliği merkeze alan bu dönüşümle, kamu sektöründe yapay zeka kullanımına yönelik öncü ve örnek bir model ortaya koyduk.

    Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teknoloji, dijital dönüşüm ve Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda; kendi altyapısını üreten, verisini koruyan ve yapay zekayı kamu yararına etkin şekilde kullanan güçlü bir ekosistem oluşturmak için önemli projeleri hayata geçirdik.”

    Kamuda dijitalleşme dönemi başladı

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran bu bağlamda hayata geçirilen proje ve girişimlerden de söz etti:

    1. Kendi GPU sunucuları ve altyapısıyla bağımsız bir yapay zeka mimarisi kuruldu; veriler kurum içinde ve güvende kaldı.
    2. İnternete kapalı yerli LLM ve VLM modelleri kuruma özel ince ayarlarla devreye alındı; hassas veriler güvenle işlendi.
    3. Personel için kapalı devre yapay zeka platformu “CibGPT” geliştirildi.
    4. Yazılım süreçlerini hızlandıran kodlama ajanı “İlgen” hayata geçirildi.
    5. Eski sistemlerle doğal dilde konuşmayı sağlayan “ULAK” ile teknik olmayan kullanıcının konuşabildiği modern veritabanları inşa edildi.
    6. VLM tabanlı video üretim sistemleriyle çok dilli, ölçeklenebilir içerik üretimine geçildi.
    7. Uluslararası medya takibi yapay zeka ile güçlendirildi; risk, kriz ve gündem analizinde hız ve isabet kazanıldı.
    8. CİMER süreçlerinde yapay zeka başvuruları sınıflandırmak ve verileri anlamlı içgörülere dönüştürmek için kullanıldı.
    9. Hugging Face’te kurumsal hesap açılıp veri setleri paylaşılarak açık ekosisteme katkı sunuldu.
    10. Tüm yayınlar blokzincir üzerinde güvence altına alınarak şeffaf ve değiştirilemez bir arşiv oluşturuldu.
    11. Kamu kurumlarına entegrasyon rehberleri gönderilerek bu dönüşüm devlet geneline taşındı.

    İletişim Başkanı Duran, bu sayede üretken, şeffaf, güvenli ve insan odaklı yapay zeka ile geleceği inşa ettiklerini sözlerine ekledi.

    Son olarak Türkiye Yapay Zeka Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuştu. Cumhurbaşkanı, ülkemizin 2030 yılına kadarki yapay zeka yol haritasını kamuoyuyla paylaştı. Ayrıca ChatGPT ve Gemini’ye yerli rakip olarak Bilge AI tanıtıldı.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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