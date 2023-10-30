OPPO A79 5G rekabetçi fiyatıyla duyuruldu: İşte özellikleri

OPPO, Hindistan pazarında yeni fiyat-performans odaklı akıllı telefon modelini duyurdu. Orta segment pazara hitap eden OPPO A79 5G modeli, Samsung Galaxy A14 5G ve POCO M6 Pro ile rekabet etme iddiasına sahip. Bununla birlikte cihaz, rakiplerine kıyasla daha iddialı bir tasarıma ev sahipliği yapıyor.

OPPO’nun yeni akıllı telefonu pek çok iddialı özelliğe sahip. Cihaz, yüksek bir performans vaadi ile karşımıza çıkıyor. Bunun için cihazda MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6020 çipinden yararlanılıyor. Öte yandan mobil fotoğrafçıları da unutmayan şirket, 50 MP ana kamera sağlıyor. Akıcı bir ekran deneyimi için ise 90 Hz yenileme hızı bulunuyor.

OPPO A79 5G özellikleri

Boyut: 165,6 x 76 x 7,99 mm

165,6 x 76 x 7,99 mm Ağırlık: 193 gram

193 gram Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,56 inç IPS LCD, 90 Hz yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Dimensity 6020

GPU: ARM Mali-G57 MC2 GPU

RAM kapasitesi: 8 GB LPDDR4X RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB dahili depolama UFS 2.2 ve m icroSD kart ile genişletilebilir hafıza

Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens ve 2 MP monokrom sensörlü lens

Bağlantı: 5G bağlantısı, Çift Wi-Fi, Bluetooth 5.3, USB-C, P2 girişi, yanda parmak izi okuyucu, IPX4 sertifikası

Pil kapasitesi: 33 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil

İşletim sistemi: Android 13 tabanlı ColorOS 13.1 arayüzü

Yenilenen bir tasarımla seriyi devam ettiren OPPO telefonu, A78’dekine benzer bir şekilde 6,56 inç IPS LCD panel sunuyor. Bununla birlikte ekranda 2400 x 1080 piksel çözünürlük Full HD+ kalitesi ve 90 Hz yenileme hızı yer alıyor. Ancak önceki modelde bulunan çentiğin yerini bir delik alıyor. Burada 8 MP’lik bir ön kamera taşınıyor.

İddialı bir kamera seti ile karşımıza çıkan OPPO Modeli, 5 elementli lense sahip 50 MP ana kamera ile geliyor. Bu kamerada f/1.8 diyafram açıklığı ve Full HD @ 30 FPS’ye kadar video kayıt imkanı yer alıyor. Bununla birlikte 2 MP’lik bir yardımcı lens sunuluyor.

OPPO A79 5G modeli MediaTek Dimensity 6020 çipi tarafından destekleniyor. 8 GB LPDDR4x RAM desteğiyle gelen modelde 128 GB UFS 2.2 dahili depolama alanı yer alıyor. Fakat bununla yetinmek istemeyen kullanıcılar için microSD kart ile genişletilebilir depolamaya izin veriliyor.

33 watt SUPERVOOC hızlı şarj desteğine sahip olan yeni OPPO telefonu, 5.000 mAh pil kapasitesiyle sunuluyor. Güç düğmesine entegre edilmiş bir parmak izi sensörü, çift Wi-Fi, Bluetooth 5.3 bağlantısı ve standart P2’li bir kulaklık girişine sahip modelde Android 13 tabanlı ColorOS 13.1 arayüzü karşımıza çıkıyor.

OPPO A79 5G fiyatı

OPPO’nun yeni telefonu 19.999 Hindistan Rupisi fiyat etiketiyle raflarda yer alacak. Bu rakamlar vergiler hariç yaklaşık 6 bin 700 TL‘ye tekabül ediyor. İlk olarak Hindistan pazarında satışa sunulacak telefon, ilerleyen süreçte küresel pazara da gelecek. Fakat şirket henüz bunun için bir tarih açıklamasında bulunmadı.