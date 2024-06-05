Opera sekme emojileri ile tarayıcınıza renk katacak

Popüler internet tarayıcısı Opera her geçen gün yeni özelliklerle büyümeye devam ediyor. Popüler tarayıcı programı sürpriz bir yenilikle dikkatleri üzerinde topladı. Opera son güncellemesinde kullanıcılar için oldukça ilgi çekici olan “tarayıcı emojileri” özelliğini karşımıza çıkardı.

Opera’nın yeni özelliği kullanıcıların açtıkları her sekme için kişiselleştirme imkanı sağlayacak. Kullanıcılar diledikleri gibi bu sekmelere kendi bakış açılarını katabilecek. Bunun için tarayıcıyı emojilerle renklendirmeyi planlayan Opera, ayrıca yeni özelliği sayesinde insanların tarayıcıdaki gezinmelerini daha kolay bir şekilde düzenlemelerine imkan tanıyacak.

Opera sekme emojileri özelliğini kullanıcılarla buluşturdu

Emoji tepkileri son dönemlerde internet dünyasının yeni eğlence araçlarından biri haline geldi. Uzun yıllardır varlığını sürdüren emojiler, yakın zamanda pek çok platformda kullanıcıların tepkilerini hızlı bir şekilde ortaya koymalarına yardımcı olmak için kullanıldı. WhatsApp, Instagram ve LinkedIn gibi platformlar bu konuda birer örnek olarak karşımıza çıkarken, son olarak Opera’dan da benzer bir hamle geldi.

Opera yeni “sekme emojileri” özelliğiyle dikkatleri üzerinde topladı. Şirketin ürün direktörü koltuğunda yer alan Joanna Czajka bu yenilikle ilgili şu ifadelere yer verdi:

“Emojilerin olmadığı bir dünya basit ve basit olurdu. Bunu düşünmek bile istemiyoruz. Bu sürümle birlikte ters yöne gittik ve Sekme Emojilerini oluşturduk. Bu özellik, Opera kullanıcılarının sekmelerini bir gülümsemeyle, bir hayvanla, bir meyveyle, bir sebzeyle veya seçtikleri binden fazla emojiden herhangi biriyle süsleyerek doğrudan sekmelerine biraz eğlence katmalarına olanak tanıyor. Kullanıcılarımızın bu konuda ne kadar yaratıcı olduklarını görmek bizi heyecanlandırıyor.”

Opera’ya gelen yeni özellik, tarayıcı üzerinde daha eğlenceli ve kişiselleştirilmiş dokunuşlarda bulunmanıza fayda sağlayacak. Öte yandan bu yenilik, kullanıcıların bazı sekmeleri daha ayırt edilebilir hale getirmeye de yardım edecek. Kullanıcılar acil işler içeren sekmeleri buna uygun bir emojiyle süsleyebilecek. Yahut oyunlarla ilgili bir içerik okurken bunu “oyun” emojileriyle renklendirebilecek. Kullanıcılar hangi emojilerin hangi sekmelere atanacağı konusunda kendileri karar verecek. Bu işlem tamamen manuel olarak gerçekleştirilecek.

Emojiler ile ilgili uzun bir geçmişe sahip olan Opera, daha önce de emojilere dayalı web adreslerini destekleyen ilk internet tarayıcısı olma unvanına erişmişti. Alan adlarında sadece emoji yer alan URL adreslerine Opera üzerinden erişim sağlamak mümkün kılınmıştı. Şimdi ise Opera, sekme emojileri ile bu konuda bir adım daha ileri gidiyor.