GTA 6’nın beklenen özelliği “yanlışlıkla” GTA Online’da ortaya çıktı

Reddit'teki GTA 6 topluluğunda, yeni Grand Theft Auto oyununa ait olduğu öne sürülen gizli bir özellik keşfedildi.

GTA Online'da "unutulduğu" iddia edilen "Araç Şasi Numarası" özelliği dikkatlerden kaçmadı.

Analistler, Rockstar Games'in yeni oyuna ait kod parçacıklarını yanlışlıkla geride bıraktığını tahmin ediyor.

Son yılların en çok beklenen oyunlarından biri olan GTA 6 hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Sosyal medyada kullanıcılardan gelen geri bildirimler, yeni Grand Theft Auto oyununa ait olduğu tahmin edilen bir özelliğin GTA Online’da sürpriz bir şekilde görüldüğünü bizlere aktarıyor.

Bu dikkat çeken özellik, bir kullanıcının Rockstar oyununda bir aracı özelleştirirken “Araç Şasi Numarası” ile ilgili alışılmadık bir açıklama tespit etmesinin ardından ortaya çıktı. Dakikalar içinde çok sayıda GTA hayranı bu teoriyi benimseyerek yeni oyuna ilişkin beklentilerini daha da artırdı.

GTA 6’nın yeni özelliği yanlışlıkla sızdırılmış olabilir

GTA 6’ya ait olduğu öne sürülen özellik, GTA Online’ın Chop Shop içeriğinde yakın zamanda kullanıma sunulan Coquette D10 aracının özelleştirme menüsünde ortaya çıktı. Topluluk, bu metnin Rockstar geliştiricilerinden biri tarafından dahili güncellemeler sırasında yanlışlıkla GTA 6’dan aktarılmış olabileceği yönünde iddialar yayılmaya başladı.

Reddit’te ortaya çıkan raporlara göre menüde şu açıklama yer alıyordu: “Araç Şasi Numarası, bireysel araçları tanımlamak için kullanılan benzersiz bir koddur. Bu kod artık araçtan kaldırılmıştır.” Bu ayrıntı oyunseverlerin oldukça dikkatini çekti. Zira bu tür bir özellik daha önce hiç GTA 5 ya da GTA Online’da hiç yer almamıştı.

Bu dikkat çeken yeni özellik, bir sonraki GTA oyununda daha karmaşık bir araba hırsızlığı mekaniğine dair teorileri güçlendirdi. Pek çok oyuncu, GTA 6’nın Jason ve Lucia’nın suçları sırasında kullandıkları araçların detaylı takibini içeren daha gelişmiş bir polis takip sistemine sahip olacağına inanıyor.

Coquette D10’un resmi GTA 6 fragmanlarında görünmesi, dahili dosya tekrar kullanımına dair şüpheleri daha da artırdı. Bu sızıntıyı yapan oyunsever, aynı güncellemedeki D10 Pursuit ve Tigon dahil olmak üzere diğer araçları da test ettiğini, ama bu mesajı tekrar oluşturamadığını aktardı.

Öte yandan bir diğer önemli ayrıntı ise yeni satın alınan bir Coquette D10’un aynı açıklamayı göstermemesi oldu. Bu durum, metnin aslında GTA 6’nın geliştirilmesiyle ilgili deneysel koddan gelmiş olabileceği yönünde tartışmalara yol açtı.

2022’deki sızıntıların gerçek olduğu anlaşıldı

GTA 6’da yer alacağı iddia edilen bu mekanizma, Rockstar Games’in 2022 yılında yaşadığı büyük hacker saldırısı sırasında sızdırılan bilgilerle de örtüşüyor.

O dönemde internete sızdırılan belgeler ve videolar, NPC’lerin yetkililere kahramanların fiziksel özelliklerini, araç plakalarını ve hatta suçlarda kullanılan arabaların renklerini sağlayabildiği bir sistemi gösteriyordu.