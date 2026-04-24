    OpenAI’ın en zeki modeli GPT-5.5 çıktı, süper uygulama hedefi yaklaşıyor

    OpenAI, kodlama ve bilimsel araştırmalar konusunda iddialı yapay zeka modeli GPT-5.5 sürümünü kullanıma sundu.
    • OpenAI, şimdiye kadar geliştirdiği en yetenekli yapay zeka sürümü olan GPT-5.5 modelini kullanıma sundu.
    • GPT-5.5, şirketin tüm servisleri tek bir çatı altında toplayacağı "süper uygulama" vizyonuna zemin hazırlıyor.
    • Algoritmanın kodlama, matematik ve bilimsel araştırmalar konusunda üstün bir performans gösterdiği belirtiliyor.

    OpenAI, şimdiye kadarki en zeki ve kullanımı en sezgisel yapay zeka modeli olarak nitelendirdiği GPT-5.5 sürümünü kullanıcıların erişimine sundu. Yeni güncellemenin, firmayı “süper uygulama” hedefine bir adım daha yaklaştırdığı belirtildi. Peki GPT-5.5 neler vadediyor? İşte detaylar.

    Şirket yeni algoritmanın birçok farklı alanda artırılmış yeteneklerle birlikte geldiğini vurguluyor. OpenAI Kurucu Ortağı ve Başkanı Greg Brockman, GPT-5.5’in şirketi “süper uygulama” vizyonuna bir adım daha yaklaştırdığını ifade etti. Gazetecilerle yapılan bir görüşmede Brockman, yeni modelin “daha özerk ve sezgisel bilgi işlem yolunda” büyük bir ilerleme olduğunu söyledi.

    ChatGPT 5.5 sürümü kullanıma sunuldu

    Greg Brockman şu ifadeleri kullandı:

    “Bu model, beklediğimiz türden bir bilgi işlem sistemine doğru atılmış gerçek bir adım. Gelecekte daha pek çok ilerleme kaydetmeyi bekliyoruz. GPT 5.4 gibi bir modele kıyasla, daha az token karşılığında daha hızlı ve daha keskin bir düşünme yeteneği sunuyoruz. Bu da, işletmeler ve tüketiciler için daha fazla öncü yapay zeka teknolojisinin mevcut olduğu anlamına geliyor ki bu da hedefimizin bir parçasıdır.”

    GPT-5.5 ve diğer modellerin karşılaştırması. Kaynak: OpenAI

    Süper uygulama rekabeti kızışıyor

    “Süper uygulama” konsepti; ChatGPT, Codex ve yapay zeka tarayıcısını kurumsal müşterilere yardımcı olabilecek tek bir hizmette birleştirmeyi öngörüyor. Aynı fikir, X platformunu benzer bir yapıya dönüştürmek isteyen rakip isimlerden Elon Musk’ın da sıkça dile getirdiği konular arasında yer alıyor.

    Şirket, geride kalan aylarda arka arkaya yayınladığı yeni modellerle dikkatleri üzerine çekiyordu. OpenAI Baş Bilim İnsanı Jakub Pachocki, kısa vadede oldukça belirgin, orta vadede ise son derece önemli iyileştirmeler göreceklerini aktarıyor. Yöneticiye göre son iki yıllık süreç aslında şaşırtıcı derecede yavaş geçti.

    GPT-5.5, bilimsel araştırmalarda ve kodlamada iddialı

    OpenAI tarafından paylaşılan verilere göre GPT-5.5; kod yazımı, matematik ve bilimsel araştırma gibi çok çeşitli kategorilerde kullanılmak üzere tasarlandı. Açıklanan istatistiklerde algoritmanın Google imzalı Gemini 3.1 Pro ve Anthropic tarafından geliştirilen Claude Opus 4.5 gibi rakiplerini geride bıraktığı bildiriliyor.

    OpenAI ile Anthropic arasındaki rekabet hiçbir zaman gündemden düşmüyor. Anthropic’in yakın zamanda duyurduğu ve yetkisiz erişim iddialarıyla tartışma yaratan siber güvenlik aracı Mythos, yeni bir karşılaştırma fırsatı doğurdu. OpenAI teknik ekibinden Mia Glaese, şirketin siber savunma konusunda uzun vadeli strateji yürüttüklerini, modelleri güvenli bir şekilde piyasaya sürme noktasında kalıcı yöntemler belirlediklerini söyledi.

    OpenAI Baş Araştırma Görevlisi Mark Chen ise GPT-5.5’in bilgisayar ortamındaki görevlerde eski versiyonlardan çok daha başarılı olduğunu dile getirdi. Chen, bilimsel araştırma iş akışlarında anlamlı kazanımlar elde ettiklerini, özellikle ilaç keşfi gibi sektörlerde uzman bilim insanlarına büyük katkı sağlayacaklarını ekledi.

    GPT-5.5 nasıl kullanılır?

    Perşembe gününden itibaren geniş çapta erişime açılan GPT-5.5 sürümü; ChatGPT içerisindeki Plus, Pro, Business ve Enterprise kullanıcılarına dağıtılmaya başlandı. Ücretsiz sürüme sahip olanlar yeni modelden faydalanamayacaklar.

    Ömer Faruk Doğan

    Ömer Faruk, en büyük ilgi alanı olan teknoloji tutkusunu, sadece bir tüketici değil, aynı zamanda içerik üreticisi olarak da devam ettiriyor. Şu ana kadar birçok teknoloji sitesinde editörlük yaptı ve içeriklerini Webmasto okuyucularıyla buluşturuyor.

    İlgili Haberler

