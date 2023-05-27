OnePlus Nord N30 5G İşlemcisi Netleşti

Bilindiği üzere OnePlus’ın son akıllı telefonu OnePlus Nord CE 3 Lite modeli, geçtiğimiz ay piyasaya sürülmüştü. OnePlus Nord CE 3 Lite modelinin Amerika Birleşik Devletleri’nde farklı bir isimlendirme ile satışa çıkacağı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. OnePlus’ın söz konusu yeni akıllı telefonu OnePlus Nord N30 5G isimlendirmesiyle Amerika Birleşik Devletleri’nde satışa sunulacak. OnePlus’ın yeni akıllı telefonu OnePlus Nord N30 5G işlemci de belli oldu.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yakın bir zamanda satışa çıkması beklenen OnePlus Nord N30 5G modeline dair sızıntılar da gün yüzüne çıkmaya başladı. OnePlus’ın yeni akıllı telefonu kısa bir süre önce Google Play Console üzerinde gün yüzüne çıktı. Bu durum OnePlus Nord N30 5G modelinin lansmanının kısa bir süre içerisinde gerçekleşeceğinin bir işareti.

OnePlus Nord N30 5G işlemci olarak Snapdragon 695 ile gelecek

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere Google Play Console üzerinde aynı isimlendirme ile görünen OnePlus Nord N30 5G modeli bu kez Geekbench performans testinde kendini gösterdi. CPH2513 model numarası ile görünen OnePlus Nord N30 5G işlemci olarak Qualcomm’un Snapdragon 695 ile geliyor.

Test verilerine göre OnePlus Nord N30 5G, tek çekirdek skorunda 888 ve çok çekirdek skorunda ise 2.076 puan alıyor. Bu sonuçlar tıpkı Nord CE 3 Lite modeli gibi OnePlus Nord N30 5G modelinin de Snapdragon 695 işlemciden güç aldığını gösteriyor.

OnePlus Nord N30 5G bunun yanında Android 13 işletim sistemini çalıştırıyor. Test sonuçlarına göre cihazda 8 GB RAM olduğu görünüyor. Elbette ki OnePlus Nord CE 3 Lite modelinde de 8 GB RAM bulunuyor.

Google Play Console ve daha sonrasında Geekbench üzerinde görünen OnePlus Nord N30 5G modeli GSMarena’nın haberine göre, yakın zamanda duyurulacak. Elimizdeki verilere dayanarak OnePlus Nord N30 5G modelinin 6.72 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunan 120 Hz yenileme hızına sahip LCD ekranla geleceğini söyleyebiliriz. Son olarak OnePlus Nord N30 5G modeli, üçlü arka kamera sistemi (108 MP ana kamera, 2 MP makro kamera, 2 MP derinlik kamerası), 16 MP ön kamera ve 67W kablolu şarj destekli 5.000 mAh bataryaya sahip olacak.