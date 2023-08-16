OnePlus Ace 2 Pro tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı

Çin merkezli BBK Electronics çatısı altında faaliyet gösteren OnePlus uzun zamandır sızıntılarıyla gündemde olan OnePlus Ace 2 Pro modelini nihayet kullanıcılarıyla buluşturdu. Firma bugün anavatanında gerçekleştirdiği bir ürün tanıtım etkinliğiyle birlikte yeni amiral gemisi akıllı telefon modelinin özelliklerini ve fiyatını resmen açıkladı.

Geçtiğimiz sene piyasaya sürülen OnePlus Ace Pro modelinin halefi niteliğinde bulunan OnePlus Ace 2 Pro, pek çok ilklere imza atıyor. Markanın ilk 24 GB RAM’li akıllı telefonu olma özelliğini taşıyan ileri seviye mobil cihaz, aynı segmentteki rakiplerinin hiçbirisinde bulunmayan özel bir dokunmatik panel teknolojisine ev sahipliği yapıyor. Peki OnePlus Ace 2 Pro neler sunuyor?

OnePlus Ace 2 Pro özellikleri

Boyutlar : 163.1 x 74.2 x 8.98mm

: 163.1 x 74.2 x 8.98mm Ağırlık : 210 gram

: 210 gram Ekran: 6.74 inç, AMOLED, 1.5K çözünürlük, 120 Hz, HDR 10 bit, 1600 nit’e kadar parlaklık

6.74 inç, AMOLED, 1.5K çözünürlük, 120 Hz, HDR 10 bit, 1600 nit’e kadar parlaklık İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Bellek: 12 GB, 16 GB veya 24 GB RAM

12 GB, 16 GB veya 24 GB RAM Dahili hafıza: 256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama alanı

256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama alanı Arka kamera: 50 Megapiksel ana kamera (Sony IMX890 f/1.8) + 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera (Sony IMX355 f/2.2) + 2 Megapiksel makro kamera (f/2.4)

50 Megapiksel ana kamera (Sony IMX890 f/1.8) + 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera (Sony IMX355 f/2.2) + 2 Megapiksel makro kamera (f/2.4) Ön kamera: 16 Megapiksel (Samsung S5K3P9 f/2.4)

16 Megapiksel (Samsung S5K3P9 f/2.4) Pil: 5.000 mAh (150W’a kadar hızlı şarj)

5.000 mAh (150W’a kadar hızlı şarj) Ekstralar: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, USB Type-C, NFC

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, USB Type-C, NFC İşletim sistemi: Android 13

OnePlus Ace 2 Pro oldukça etkileyici bir ekranla karşımıza çıkıyor. 6,74 inç büyüklüğünde AMOLED bir panele sahip olan akıllı telefon, 1,5K çözünürlüğü (2772 x 1240 piksel) ve 120 Hz yenileme hızıyla son derece kaliteli ve akıcı bir deneyimi kullanıcılarıyla buluşturuyor. Ayrıca 450 ppi piksel yoğunluğu sunan bu panel, 1600 nit’e kadar parlaklık seviyesine de ulaşabiliyor.

Öte tarafta OnePlus’un Rain Water Touch adını verdiği özel bir ekran teknolojisi sayesinde sağanak yağışlı havalarda bile kolay bir kullanım sağlayan Ace 2 Pro, bu özelliğiyle Apple’ın iPhone 14 Pro telefonu gibi ileri seviye rakiplerinden ayrılmayı başarıyor.

Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden alan OnePlue Ace 2 Pro, 24 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB’a kadar UFS4.0 depolama seçeneğine ev sahipliği yapıyor. Android 13 tabanlı ColorOS 13.1 kullanıcı arayüzüyle desteklenen cihaz, 150W SuperVOOC kablolu hızlı şarj destekli 5,000 mAh bataryayı da içerisinde bulunduruyor.

Kamera konusunda da iddialı olan telefon, arka tarafta bir adet 50 Megapiksel Sony IMX890 ana kameraya, bir adet 8 Megapiksel ultra geniş açılı kameraya ve son olarak da 2 Megapiksel makro sensöre ev sahipliği yaparken; ön tarafında ise bir adet selfie ve görüntülü konuşmalar için tasarlanan 16 Megapiksel kameraya yer veriyor.

OnePlus Ace 2 Pro fiyatı

Yeşil ve Gri renk seçenekleriyle satışa sunulacak olan Ace 2 Pro’nun fiyatı, OnePlus’un etkinliğinde resmen duyuruldu. 12 GB RAM + 256 GB depolamalı sürüm için 410 dolar, 16 GB RAM + 512 GB depolamalı versiyonu için 465 dolar, 24 GB RAM + 1 TB depolama sürümünün ise 550 dolar fiyat etiketine sahip olacağı açıklandı.