OnePlus 12 vs Xiaomi 14 Pro: Hangisinin kamerası daha iyi?

OnePlus markasının Çin pazarında başkanlık koltuğunda oturan Li Jie Louis, OnePlus 12’nin fotoğrafçılık konusundaki yeteneklerini gözler önüne serdi. Teknoloji tutkunlarının gözlerini üzerinde toplayan Jouis, OnePlus 12 ile Xiaomi 14 Pro cihazlarının kamera performanslarını karşılaştırdı. Her iki cihazdan da aynı açıda çekilen kareler yan yana getirildi ve aradaki fark büyük bir dikkat topladı.

İki telefonun kamera yeteneklerini kıyaslayan OnePlus yöneticisi, elbette ki pozisyonu itibariyle tarafsız bir bakış açısı sunmuyor. Bu nedenle kullanıcılar, pek de objektif bir karşılaşma beklemiyor. Ancak yine de her iki modelin de teknik performansları farkını hissettiriyor.

OnePlus 12 & Xiaomi 14 Pro kamera kıyaslaması

OnePlus Çin Başkanı Li Jie, telefonların kameralarını karşılaştırıyor. Bununla birlikte gösterilen OnePlus 12 örneklerinin, lansman öncesi optimizasyondan geçen cihazın henüz tam potansiyelini temsil etmediğini de ifade ediyor. Yüksek bir beklentiye sahip olan cihaz, yüksek bir kalite ve etkileyici bir performans vaadiyle en zorlu kullanıcıları bile şaşırtabilecek bir donanıma ev sahipliği yapıyor.

Şu anda ne yazık ki OnePlus 12’nin teknik özellikleri belirsizliğini koruyor. Çok yakında piyasaya sürülmesi beklenen akıllı telefon modeli, iddialara göre son teknolojiye sahip Sony LYT-T808 sensörlü bir ana kamera ile hayranları karşısına çıkacak.

Merakla beklenen ürün, kullanıcı dostu bir ekran deneyimi için 6,82 inçlik bir panele yer verecek. 120 Hz LTPO yenileme hızı ile olağanüstü bir akıcılık sunması beklenen telefonda 2K çözünürlük kalitesi yer alacak.

Geniş bir batarya performansı sunacak olan OnePlus 12, 5.400 mAh pil ile gelecek. Bununla birlikte telefon, 100 watt hızlı şarj desteği ile güçlendirilecek. Cihaz, yüksek bir performans için Qualcomm’un kısa süre önce tanıttığı ve ilk olarak Xiaomi 14 serisi akıllı telefon ailesinde karşımıza çıkan Snapdragon 8 Gen 3 çipinden güç alacak.

Çok yakında piyasaya çıkacak OnePlus 12, Xiaomi 14 Pro ile doğrudan rekabet edecek. Yüksek bir performans vaadiyle piyasada boy gösterecek bu iki seçenek, mobil fotoğrafçılık alanında tüketicileri ikiye ayıracak gibi görünüyor.

Xiaomi 14 Pro teknik özellikleri