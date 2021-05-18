Ödüllü Datathon yarışması ve Data Hall etkinliği ve için geri sayım başladı

Mühendislik ve teknoloji öğrencilerini bir araya getiren öğrenci birliği BEST İstanbul, Data Hall etkinliği ve Datathon yarışması ile veri bilimi ile ilgilenen öğrencileri bir araya getiriyor.

4 Haziran 2021 tarihinde düzenlenecek olan BEST Datahall etkinliğinde öğrenciler ile şirketler bir araya gelerek interaktif iletişimde bulunabilecekler. 5-6 Haziran 2021 tarihlerinde ise öğrencilerin makine öğrenimi, yapay zeka ve veri biliminin farklı alanlarını kullanarak gerçek dünya iş vakası üzerinde çalışma olanağı bulabilecekleri çevrimiçi BEST İstanbul Datathon yarışması gerçekleştirilecek.

BEST nedir?

BEST, mühendislik ve teknoloji öğrencilerini bir araya getiren, apolitik ve kar amacı gütmeyen bir öğrenci birliğidir. Bu birlik, 34 ülkede 93 yerel BEST grubu ve 3300’den fazla üyesiyle her geçen gün büyüyen genç, güçlü ve yenilikçi bir öğrenci ağı oluşturmaktadır. BEST organizasyonları, Avrupa’nın dört bir yanında bir milyonun üzerinde öğrenciye ulaşarak mesleki gelişim ve kariyer desteği de sağlamaktadır.

BEST Data Hall nedir?

BEST Data Hall, 4 Haziran’da gerçekleşecek olan, öğrencilerin şirketlerle bir araya gelerek network oluşturma imkanı kazandığı, şirketlerin öğrencilerle interaktif bir iletişimde bulunduğu Sanal Kariyer Günü‘dür.

(Data Hall’a katılmak için BEST İstanbul Datathon’da yarışmacı olma şartı yoktur.)

BEST İstanbul Datathon nedir?

BEST İstanbul Datathon, Türkiye’nin dört bir yanındaki lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin makine öğrenimi, yapay zeka ve veri biliminin farklı alanlarını kullanarak gerçek dünya iş vakası üzerinde çalışma olanağı buldukları 24 saat çevrimiçi bir yarışmadır. Yarışma 2-5 kişilik 24 takımın katılımıyla 5-6 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.

1. olan takıma 5000₺

2. olan takıma 3000₺

3. olan takıma 1000₺

para ödülü ve yarışmaya katılan herkese toptalent.co/businessschool‘da geçerli “Leadership Sertifika Programı” hediye olarak verilecek.

Data Hall etkinliğine katılıp farklı şirketlerle tanışma ve network oluşturma fırsatını yakalamak ve Datathon yarışması ile benzersiz bir yarışma deneyimi yaşayıp takımınızla beraber ödüller için yarışma imkanı bulmak için başvurunuzu yapabilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ: 28 Mayıs 2021

Başvurular ve detaylı bilgi için: https://datathon.bestistanbul.org