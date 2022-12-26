Nubia Red Magic 8 Pro ve Pro+ modelleri bugün resmen piyasaya tanıtıldı. Nubia’nın uzun bir süredir heyecanla beklenen oyun telefonları, piyasada büyük bir ilgi gördü. Şimdiye kadar hakkında çok sayıda sızıntı haberi gündeme gelen cihazlar; görkemli tasarımları ve performans canavarı teknik özellikleri ile karşımıza çıktı. Ayrıca cihazların satış fiyatları da netlik kazandı.

Nubia Red Magic 8 Pro özellikleri

Boyut: 164 x 76,4 x 8,9 mm (6,46 x 3,01 x 0,35 inç)

164 x 76,4 x 8,9 mm (6,46 x 3,01 x 0,35 inç) Ağırlık: 228 gram

228 gram Ekran: 6,8 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı, 1300 nit maksimum parlaklık, yüzde 89,1 ekran gövde oranı, 1116 x 2480 piksel çözünürlük

6,8 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı, 1300 nit maksimum parlaklık, yüzde 89,1 ekran gövde oranı, 1116 x 2480 piksel çözünürlük İşlemci: Sekiz çekirdekli (1×3,2 GHz Cortex-X3 ve 2×2,8 GHz Cortex-A715 ve 2×2,8 GHz Cortex-A710 ve 3×2,0 GHz Cortex-A510) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)

Sekiz çekirdekli (1×3,2 GHz Cortex-X3 ve 2×2,8 GHz Cortex-A715 ve 2×2,8 GHz Cortex-A710 ve 3×2,0 GHz Cortex-A510) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Depolama alanı: 128 GB ve 256 GB

128 GB ve 256 GB RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB

8 GB ve 12 GB Arka kamera: 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens

50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens Ön kamera: 16 MP ekran altı selfie kamerası

16 MP ekran altı selfie kamerası Batarya: 6000 mAh pil, 80 watt hızlı şarj desteği

6000 mAh pil, 80 watt hızlı şarj desteği İşletim sistemi: Android 13 tabanlı Redmagic OS 6

Nubia Red Magic 8 Pro+ özellikleri

Boyut: 164 x 76,4 x 8,9 mm (6,46 x 3,01 x 0,35 inç)

164 x 76,4 x 8,9 mm (6,46 x 3,01 x 0,35 inç) Ağırlık: 230 gram

230 gram Ekran: 6,8 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı, 1300 nit maksimum parlaklık, yüzde 89,1 ekran gövde oranı, 1116 x 2480 piksel çözünürlük

6,8 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı, 1300 nit maksimum parlaklık, yüzde 89,1 ekran gövde oranı, 1116 x 2480 piksel çözünürlük İşlemci: Sekiz çekirdekli (1×3,2 GHz Cortex-X3 ve 2×2,8 GHz Cortex-A715 ve 2×2,8 GHz Cortex-A710 ve 3×2,0 GHz Cortex-A510) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)

Sekiz çekirdekli (1×3,2 GHz Cortex-X3 ve 2×2,8 GHz Cortex-A715 ve 2×2,8 GHz Cortex-A710 ve 3×2,0 GHz Cortex-A510) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

256 GB, 512 GB ve 1 TB RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB

12 GB ve 16 GB Arka kamera: 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens

50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens Ön kamera: 16 MP ekran altı selfie kamerası

16 MP ekran altı selfie kamerası Batarya: 5000 mAh pil, 165 watt hızlı şarj desteği

5000 mAh pil, 165 watt hızlı şarj desteği İşletim sistemi: Android 13 tabanlı Redmagic OS 6

Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili performans canavarı oyuncu telefonları

Nubia’nın yeni oyun telefonları hem tasarım hem de donanım konusunda neredeyse birebir aynı. Her iki modelde de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 16 MP ekran altı selfie kamerası, 50 MP ana kamera ve 6.8 inç AMOLED ekran gibi dikkat çekici detaylar yer alıyor.

İki cihazı birbirinden ayıran noktalar ise depolama alanı, RAM kapasitesi ve batarya konularında değişkenlik gösteriyor. Red Magic 8 Pro’da 6000 mAh pil ve 80 watt hızlı şarj desteği yer alırken; Red Magic 8 Pro+ modelinde ise 5000 mAh pil ve 165 watt hızlı şarj desteği bulunuyor.

Mobil oyuncular için yüksek performans sağlayacak olan Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinin yanında; gelişmiş ses detayları, ileri düzeyde renkler, olağanüstü dokunma hassasiyeti ve dokunsal titreşim geri bildirimleri gibi oyun detayları için Red Magic R2 çip sunuluyor. 960 Hz’ye kadar dokunmatik örnekleme hızı sunan cihazlar; oyun performansını artırmak için ICE 11.0 soğutma sistemine ev sahipliği yapıyor. Yanda bulunan far 20.000 rpm’de çalışıyor. Isı yönetimi için bataryada sekiz farklı hücre yer alıyor.

Red Magic 8 Pro ve Pro+ fiyatları belli oldu

Nubia’nın yeni oyun telefonları için satış fiyatları resmen duyuruldu. Cihaz klasik siyah tasarımının yanı sıra şeffaf bir tasarım seçeneğiyle raflara geliyor. İlk olarak Çin pazarında satışa sunulacak olan akıllı telefonlar, şu fiyat etiketleri ile listelenecek:

Red Magic 8 Pro fiyatları:

8 GB + 128 GB – 3.999 Yuan (Yaklaşık 10 bin 700 TL)

8 GB + 256 GB – 4.399 Yuan (Yaklaşık 11 bin 700 TL)

12 GB + 256 GB – 4.799 Yuan (Yaklaşık 12 bin 800 TL)

Şeffaf tasarım (12 GB + 256 GB) – 4.999 Yuan (Yaklaşık 13 bin 300 TL)

Red Magic 8 Pro+ fiyatları: