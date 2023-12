Nothing Phone (2a) tasarımı ortaya çıktı

OnePlus’ın kurucu ortağı Carl Pei tarafından yaratılan Nothing markası kısa sürede büyük bir dikkat toplamayı başardı. Şirket, yenilikçi tasarıma sahip cihazlarıyla adından sıkça söz ettirdi. Kablosuz kulaklık gibi aksesuarların yanı sıra Nothing Phone adlı akıllı telefon serisiyle piyasada büyük bir talep gören marka, çok yakında uygun fiyatlı yeni bir telefonla karşımıza çıkacak. Merakla beklenen Nothing Phone (2a) modelinin tasarımı ortaya çıktı.

Nothing’in yeni akıllı telefon modeli, uygun fiyatlı bir cihaz olarak lanse edilecek. Fiyat-performans odaklı bir deneyim vaat edecek şirket, bütçe dostu rakamlarla hem performans canavarı bir donanım hem de oldukça şık tasarımı bir araya getirecek.

Benzersiz tasarımı ile dikkat toplayacak Nothing Phone (2a), şirketin ürün yelpazesine eklediği uygun fiyatlı bir telefon olarak karşımıza çıkacak. Merakla beklenen akıllı telefon, şirketin birinci ve ikinci telefonlarının ortasında konumlandırılarak kullanıcılar için bütçe dostu bir seçenek olarak öne çıkacak.

Dylan Roussel tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni Nothing telefonu Pacman/Aero kod adına sahip. İddialara göre cihaz, MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 7200 çipinden güç alacak. TSMC’nin 4 nm sürecinde geliştirilen çip 2x Cortex A715@2.8GHz, 6x Cortex A510@2.0GHz çekirdeği barındırıyor. 200 MP kamera, Video HDR ve Vdieo EIS Dual desteğine sahip çip, LPDDR5 6400Mbps (4 kanal), LPDDR4x (çift kanal) UFS 3.1 desteği sunuyor.

Full HD+ çözünürlük kalitesini destekleyen çip, aynı zamanda 144 Hz yenileme hızına sahip akıcı ekranlar için de uyumlu bir performans gösteriyor. HDR desteğiyle gelen çipte 5G bağlantı desteği yer alırken, aynı zamanda Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 bağlantı seçenekleri bulunuyor. Dimensity 7200 şu anda MediaTek’in en güçlü performans ve verimliliğe sahip çiplerinden biri olarak biliniyor.

Merakla beklenen cihaz, tasarım konusunda bazı farklılıklar ile gelecek. Telefonun, Nothing’in önceki cihazlarına göre birtakım estetik değişiklikler içereceği görülüyor. Dylan Roussel’ın paylaşımına göre telefon, arka tarafta dairesel bir kamera modülü taşıyacak. Bu anlamda cihaz, akıllara OnePlus markasının bazı telefonlarını getiriyor.

Meet the Nothing Phone (2a)!

Model: A142.

Codenames: Pacman / Aero(dactyl?).

Nothing's next phone comes with a Mediatek SoC for the first time. The Mediatek Dimensity 7200. It has 3 Glyph parts, and a brand new design.

Launch event at MWC? pic.twitter.com/UTwk2bUjjA

— Dylan Roussel (@evowizz) December 15, 2023