Nothing CEO’su, yeni cihazla ilgili sızıntı iddialarına cevap verdi

OnePlus’un kurucu ortakları arasında yer alan ve geçtiğimiz yıllarda Nothing adını verdiği teknoloji şirketini kurarak piyasanın gözlerini üzerinde toplayan Carl Pei, önemli bir açıklama ile karşımıza çıktı. Kısa bir süre önce, şirketin yakında satışa sunulması beklenen Nothing Phone (2) adlı yeni akıllı telefon modelinin ilk render görüntüleri internete sızdırılmıştı. OnLeaks ve SmartPrix tarafından paylaşılan CAD tabanlı görüntüler, merak edilen cihazla alakalı büyük bir beklenti yaratmıştı.

Paylaşılan render görüntüleri, merakla beklenen yeni akıllı telefon modelinin iPhone ve Nothing Phone (1) karışımı bir tasarım ile karşımıza çıkacağını açık bir şekilde gösteriyordu. Cihazın ilerleyen aylarda duyurulacağı öne sürülürken, bugün konuya ilişkin dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Nothing CEO’su Carl Pei, sızıntı iddialarına ilişkin cevap verdi. İşte detaylar…

Nothing Phone (2) render görüntüleri yalanlandı

Nothing şirketinin CEO koltuğunda oturan Carl Pei, resmi Twitter hesabı üzerinden gerçekleştirmiş olduğu açıklamada, son derece basit ve sade bir yorumda bulunarak iddialara cevap verdi: “Fake”. İngilizce “sahte” anlamına gelen bu ifade, markanın hayranları için kısa ve öz bir yorum oldu. Pei, açıklamasında herhangi bir şekilde söz konusu akıllı telefon modeli ile ilgili sızıntı iddialarına değinmedi. Fakat tweet’in tam olarak yayınlandığı zaman, render görüntüleriyle aynı zamana denk geldiği için, yapılan paylaşım söylentilere yanıt olarak yorumlandı.

F a k e — Carl Pei (@getpeid) June 5, 2023

SmartPrix tarafından paylaşılan render görüntüleri, sızdırılan tasarımın “test aşamasında bulunan bir birimden canlı görüntülere dayandığı” vurgulanmıştı. Bu görsellerin, cihazı gelişiminin belirli bir noktasında temsil ettiğini ve resmi lansman tarihinden önce tasarımda bazı küçük değişiklikler yapılmış olabileceğini hatırlatmakta yarar var. Öte yandan OnLeaks, fotoğrafların kesin bir şekilde doğru olmayabileceğini de notlarında belirtmişti.

Sızdırılan Nothing Phone (2) tasarımı, esas olarak serinin ilk modeline oldukça benzer bir görünüme sahip. Her iki cihazı da tasarım anlamında birbirinden ayırmak güç görünüyor. Merakla beklenen cihazın Temmuz ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

İddialara göre Nothing Phone (2) teknik özellikleri itibariyle Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemciden güç alacak. Adreno 730 GPU ile geleceği öne sürülen model, 4.700 mAh pil kapasitesine sahip olacak.