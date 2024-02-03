Nokia’nın fişini çeken HMD Global yeni telefonlarını MWC 2024’te sergileyecek

Bir döneme damgasını vuran ve adından sıkça söz ettirmeyi başaran Nokia markası, Finlandiya merkezli bir teknoloji şirketi olan HDM Global bünyesinde geçtiğimiz yıllarda yeniden dirildi. Yeni rotasında daha çok giriş seviyesi akıllı telefonlar üreten; cihazlarında dayanıklılık ve geniş batarya gibi ayrıcalıkları bir araya getiren şirket, kısa süre önce HMD tarafından resmi olarak sonlandırıldı. Artık rafa kaldırılan markanın izleri ise HMD’nin yeni telefonlarında karşımıza çıkacak.

Yeni bir strateji belirleyen ve bu noktada Nokia’dan kurtularak yeni bir yolda ilerleyen HMD Global, her yıl düzenli bir şekilde İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi, yani MWC 2024 etkinliğinde yeni telefonlarını karşımıza çıkacak. İddialara göre şirket, burada üç farklı cihazını sergileyecek.

HMD Global üç yeni cihazla akıllı telefon pazarına giriyor

Geçtiğimiz günlerde Nokia markasını kapatma kararı aldıklarını duyuran HMD Global şirketi yeni bir dönüm noktasının eşiğinde. 91mobiles tarafından aktarılan bilgilere göre şirket, çok yakında Pulse ve Legend adı verilen iki yeni giriş seviyesi akıllı telefon modelini piyasaya sunacak. Uygun fiyatlı telefonlar, temel ihtiyaçları karşılayacak düzeyde bir donanımla gelecek. Bu sayede şirket, bütçe dostu telefon arayanlar için öne çıkan bir seçenek olacak.

HMD Global her ne kadar Nokia’yı tarihin tozlu rafları arasına gömse de şirket, bu efsane markanın mirasını taşımaya devam edecek. HMD’nin akıllı telefonları, Nokia’nın kendine özgü tasarımını benimseyerek şık bir estetik sunacak. Ortaya çıkan görüntülere göre modeller, parlak renklerde gelecek. Öte yandan cihazlar, yuvarlak köşeleriyle Nokia Lumia serisinin ikonik tasarımını anımsatan bir tarzla karşımıza çıkıyor.

Şirketin resmi internet sitesinde yayınlanan görüntülerde cihazın 108 MP ana kameraya sahip olacağı görülüyor. Bu sayede cihaz, mobil fotoğrafçılar için de eşsiz bir deneyim yaratmayı amaçlıyor. Özellikle de giriş seviyesi bir telefonda böyle gelişmiş bir kamera tercihi, pazarda sıkı bir rekabete yol açabilir.

Şimdilik ne yazık ki yalnızca Pulse ve Legend adlı iki cihazla alakalı bilgiler ortaya çıktı. Şirketin çok yakında tanıtacağı cihazlardan üçüncü telefon ile alakalı ise şu anda maalesef bir ayrıntı bulunmuyor. MWC 2024 etkinliğinde piyasaya çıkacak cihazlar şimdiden büyük bir ilgi toplamış durumda.