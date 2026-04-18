    BTK’dan 18 yaş altı çocuklar için özel SIM kart hamlesi

    BTK, 18 yaş altına özel kısıtlamalar barındıran "Çocuk Hattı" uygulamasını yakında hayata geçirmeyi planlıyor.
    BTK'dan 18 yaş altı çocuklar için özel SIM kart hamlesi
    • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 18 yaş altındaki kullanıcılar için özel SIM kartlar sunulmasını planlıyor.
    • Bu hatlar, çocukların sosyal medya platformlarına, kumar sitelerine ve yetişkin içeriklerine erişmelerini kısıtlayacak.
    • BTK'nın girişimi, siber zorbalığı engellemeyi ve çocukların dijital dünyada daha güvenli vakit geçirmesini amaçlıyor.

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çocukların dijital dünyada güvenliği ile ilgili yeni tedbirler almaya devam ediyor. Son olarak 18 yaş altındaki çocuklar için özel SIM kart uygulaması üzerinde çalışıldığı ortaya çıktı. Bu özel güvenli hatlar, çocukların gelişimini olumsuz bir şekilde etkileme potansiyeli barındıran içerikleri otomatik olarak engelleyecek.

    Söz konusu hatlar varsayılan olarak “Güvenli İnternet” profiliyle gelecek. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte operatörlerin çocuklara yönelik özel SIM kartları üretmeleri gerekecek. Ebeveynler böylelikle çocuklarının internetteki eylemlerini uzaktan takip etme şansına sahip olacak.

    Çocuklara özel filtreli hatlar geliyor

    Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da gerçekleşen okul saldırılarından sonra BTK, çocukların dijital mecralardan negatif etkilenmemesi adına bir tedbir paketi hazırladı. HalkTV’ye göre yakında TBMM’ye taşınacağı iddia edilen bu düzenleme ile birlikte 18 yaş altındaki çocukların dijital eylemleri kısıtlanacak.

    Yalnızca çocuklara özel olacak bu hat, sosyal medya ve kumar siteleri gibi platformlarda otomatik bir şekilde sınırlandırılacak. Aileler kendi mobil cihazları üzerinden çocuklarının internet geçmişini denetleme imkanı bulacak.

    Çocuklara özel filtreli hatlar geliyor

    Bununla birlikte operatörlerin “çocuk hattı” uygulaması için daha ekonomik fiyatlı paketler de sunacağı tahmin ediliyor. Yalnızca ihtiyaçlara yönelik konuşma ve internet paketlerinin hazırlanması bekleniyor.

    Çocukları siber zorbalıklara karşı korumayı amaçlayan bu proje, özellikle de oyun bağımlılığı, kumar ve uygunsuz reklamlar gibi riskleri minimize etmeyi amaçlıyor.

    Asgari ücretle satın alınabilecek en iyi telefonlar (28.075 TL)

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Asgari ücretle satın alınabilecek en iyi telefonlar (28.075 TL)

    Söz konusu düzenleme, TBMM gündemine gelmesiyle birlikte muhtemelen bazı değişikliklere uğrayacak. Teklifin son halini ilerleyen günlerde öğreneceğiz gibi görünüyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yazın

