BTK’dan 18 yaş altı çocuklar için özel SIM kart hamlesi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 18 yaş altındaki kullanıcılar için özel SIM kartlar sunulmasını planlıyor.

Bu hatlar, çocukların sosyal medya platformlarına, kumar sitelerine ve yetişkin içeriklerine erişmelerini kısıtlayacak.

BTK'nın girişimi, siber zorbalığı engellemeyi ve çocukların dijital dünyada daha güvenli vakit geçirmesini amaçlıyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çocukların dijital dünyada güvenliği ile ilgili yeni tedbirler almaya devam ediyor. Son olarak 18 yaş altındaki çocuklar için özel SIM kart uygulaması üzerinde çalışıldığı ortaya çıktı. Bu özel güvenli hatlar, çocukların gelişimini olumsuz bir şekilde etkileme potansiyeli barındıran içerikleri otomatik olarak engelleyecek.

Söz konusu hatlar varsayılan olarak “Güvenli İnternet” profiliyle gelecek. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte operatörlerin çocuklara yönelik özel SIM kartları üretmeleri gerekecek. Ebeveynler böylelikle çocuklarının internetteki eylemlerini uzaktan takip etme şansına sahip olacak.

Çocuklara özel filtreli hatlar geliyor

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da gerçekleşen okul saldırılarından sonra BTK, çocukların dijital mecralardan negatif etkilenmemesi adına bir tedbir paketi hazırladı. HalkTV’ye göre yakında TBMM’ye taşınacağı iddia edilen bu düzenleme ile birlikte 18 yaş altındaki çocukların dijital eylemleri kısıtlanacak.

Yalnızca çocuklara özel olacak bu hat, sosyal medya ve kumar siteleri gibi platformlarda otomatik bir şekilde sınırlandırılacak. Aileler kendi mobil cihazları üzerinden çocuklarının internet geçmişini denetleme imkanı bulacak.

Bununla birlikte operatörlerin “çocuk hattı” uygulaması için daha ekonomik fiyatlı paketler de sunacağı tahmin ediliyor. Yalnızca ihtiyaçlara yönelik konuşma ve internet paketlerinin hazırlanması bekleniyor.

Çocukları siber zorbalıklara karşı korumayı amaçlayan bu proje, özellikle de oyun bağımlılığı, kumar ve uygunsuz reklamlar gibi riskleri minimize etmeyi amaçlıyor.

Söz konusu düzenleme, TBMM gündemine gelmesiyle birlikte muhtemelen bazı değişikliklere uğrayacak. Teklifin son halini ilerleyen günlerde öğreneceğiz gibi görünüyor.