Rekabet Kurulu’ndan MediaMarkt’a 330 milyon TL ceza

Türkiye’deki en büyük teknoloji perakende zincirlerinden biri olarak tanıan MediaMarkt, Rekabet Kurulu tarafından yürütülen soruşturmada mercek altına alındı. İncelemelerden sonra şirketin rekabet yasalarına aykırı faaliyetler ortaya koyduğu tespit edildi.

Rekabet Kurulu, MediaMarkt’ın piyasada yer alan diğer rakip firmalarla koordinasyon içinde hareket ederek serbest piyasa şartlarını bozduğunu bildirdi. Bununla beraber tüketicilerin aleyhine fiyatlandırma politikası uygulandığı belirtildi.

Rekabet Kurulu, teknoloji perakendeciliği sektöründe hizmet veren şirketlerin, tedarikçiler üzerinden ya da doğrudan birbirleri üzerinden iletişim kurarak ürün fiyatlarını sabitlediği şüphesiyle inceleme başlatmıştı. Gerçekleştirilen incelemelerin ardından ise ihlalin boyutları ortaya çıktı.

Rekabet Kurulu’ndan gelen açıklamada şunlar kayıtlara geçti:

“Küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Ticaret AŞ aracılığıyla Teknosa İç ve Dış Tic. AŞ, Vatan Bilgisayar San. ve Tic. AŞ ve Media Markt Turkey Tic. Ltd. Şti. (MEDIAMARKT) arasında dolaylı bilgi değişimi gerçekleştirilmesi yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak Rekabet Kurulunun (Kurul) 20.02.2025 tarih ve 25-07/177-M(2) sayılı kararı ile yürütülen soruşturma kapsamında MEDIAMARKT’ın topla-dağıt karteli niteliği sergileyen bir anlaşma ve/veya uyumlu eyleme taraf olmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle anılan teşebbüse Kurulun 02.04.2026 tarih ve 26-11/343-130 sayılı kararıyla 330.322.816,48-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.”

Yapılan incelemelerden sonra MediaMarkt Turkey Ticaret Ltd. Şti.’nin piyasadaki rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalarda bulunduğu tespit edildi. Rekabet Kurulu, şirketin cirosuna bağlı olarak 330.134.460,94 TL tutarında ceza kesti.

Rekabet Kurulu’nun karar metninde, MediaMarkt’ın rakipleriyle “yeniden satış fiyatının belirlenmesi” ve “bilgi değişimi” noktalarında 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği dile getirildi. Meydana gelen bu durumun da tüketicilerin daha uygun fiyatlı ürünlere erişimini zorlaştırdığının altı çizildi.

Konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunan MediaMarkt, iddiaları reddederek şu sözlere yer verdi:

“Rekabet Kurumu, MediaMarkt Turkey Tic. Ltd. Şti.’nin “topla-dağıt karteli” niteliğinde değerlendirilen bir anlaşma ve/veya uyumlu eylem kapsamında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği kanaatine vararak şirketimiz hakkında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

MediaMarkt olarak, faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de rekabet hukukuna ve ilgili tüm mevzuata tam uyumu, sorumlu kurumsal yönetim anlayışımızın temel unsurlarından biri olarak görmekteyiz. Bu doğrultuda, inceleme süreci boyunca Rekabet Kurumu ile iş birliği içinde hareket edilmiştir.

Rekabet Kurumu’nun kararına saygı duymakla birlikte, şirketimizin söz konusu değerlendirmeye konu edilen nitelikte bir hukuki ihlalin tarafı olduğu yönündeki tespitini kabul etmediğimizi belirtmek isteriz.

Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinin ardından konuyu tüm hukuki boyutlarıyla detaylı şekilde değerlendirecek ve ilgili mevzuat kapsamında sahip olduğumuz tüm yasal hakları kullanacağız.

MediaMarkt Türkiye olarak, 19 yıldır olduğu gibi bundan sonra da 4 bini aşkın çalışanımız, iş ortaklarımız ve paydaşlarımızla birlikte Türkiye’nin dört bir yanında milyonlarca müşterimize teknoloji alışverişinde en iyi deneyimi sunma hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”