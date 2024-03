Netflix’in en popüler canlı aksiyon anime uyarlamaları belli oldu

Netflix son dönemlerde birbirinden ilgi çekici canlı aksiyon anime uyarlamaları ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Son olarak 22 Şubat tarihinde Avatar: The Last Airbender dizisini yayınlayan dijital platform, büyük bir ilgi toplamayı başardı.

Michael Dante DiMartino ve Bryan Konietzko imzalı aynı adlı anime dizisinden Albert Kim imzasıyla uyarlanan aksiyon-macera ve fantastik temalara sahip olan dizi; Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley, Dallas Liu, Paul Sun-Hyung Lee, Ken Leung ve Daniel Dae Kim’den oluşan zengin kadrosuyla büyük bir beğeni topluyor. JustWatch tarafından yayınlanan son rapor ise Netflix’in şimdiye kadarki en popüler canlı aksiyon anime uyarlamalarını gözler önüne seriyor.

Death Note dizisi zirvede

“Netflix’in hangi canlı aksiyon uyarlaması en başarılı lansmanı gerçekleştirdi?” başlığı altında yayınlanan raporda Death Note dizisi zirvede yer alıyor. IMDb platformunda 10 üzerinden 4.6 reyting elde etmeyi başaran dizi, 96 ülkede liste başı konumunda bulunuyor. İkinci sırada yer alan One Piece, 34 ülkede zirveyi üstlenirken; üçüncü sırada yer alan Avatar: The Last Airbender ise 9 ülkede listenin en üstünde bulunuyor.

Bu sayede Death Note, One Piece dizisine göre yaklaşık üç kat daha fazla ülkede, Avatar’a göre ise yaklaşık 10 kat daha fazla ülkede liste başında karşımıza çıktı. Bu sıralamada Avatar: The Last Airbender üçüncülüğü alsa da sevilen yapım, ortalama üstü puanıyla rakiplerine göre Netflix’teki en başarılı lansman olma unvanına erişiyor. One Piece ise düşük popülaritesine rağmen IMDb’de 8.4 reyting alarak en yüksek puanlı canlı aksiyon anime uyarlaması oluyor.

Death Note dizisi “Netflix’teki en popüler canlı aksiyon remake’leri” başlığı altında da yine zirveyi üstleniyor. Sevilen yapım, sayfa görüntülemeleri ve başlık tıklamalarına göre en yüksek popülariteye ev sahipliği yapıyor. Dizi, yüzde 28.1 payla birinciliği kapıyor. One Piece yüzde 25.4’le ikinci olurken, Avatar: The Last Airbender ise yüzde 23.9’luk bir paya hitap ediyor.

Listenin alt basamaklarında yer alan Cowboy Bebop dizisi yüzde 7.8 puan alarak dördüncülüğü alıyor. Alice in Borderland yüzde 5.7 payla beşinci oluyor. Listenin devamında bulunan Yu Yu Hakusho ve Zom 100: Bucket List of the Dead ise sırasıyla yüzde 5.3 ve yüzde 3.8’lik paylara ulaşıyor.