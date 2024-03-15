Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler İnfografikler İnternet

    Netflix’in en popüler canlı aksiyon anime uyarlamaları belli oldu

    JustWatch, Netflix platformunda yayınlanan en popüler canlı aksiyon anime uyarlamalarını açıkladı.
    Netflix canlı aksiyon uyarlamaları

    Netflix son dönemlerde birbirinden ilgi çekici canlı aksiyon anime uyarlamaları ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Son olarak 22 Şubat tarihinde Avatar: The Last Airbender dizisini yayınlayan dijital platform, büyük bir ilgi toplamayı başardı.

    Michael Dante DiMartino ve Bryan Konietzko imzalı aynı adlı anime dizisinden Albert Kim imzasıyla uyarlanan aksiyon-macera ve fantastik temalara sahip olan dizi; Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley, Dallas Liu, Paul Sun-Hyung Lee, Ken Leung ve Daniel Dae Kim’den oluşan zengin kadrosuyla büyük bir beğeni topluyor. JustWatch tarafından yayınlanan son rapor ise Netflix’in şimdiye kadarki en popüler canlı aksiyon anime uyarlamalarını gözler önüne seriyor.

    Death Note dizisi zirvede

    “Netflix’in hangi canlı aksiyon uyarlaması en başarılı lansmanı gerçekleştirdi?” başlığı altında yayınlanan raporda Death Note dizisi zirvede yer alıyor. IMDb platformunda 10 üzerinden 4.6 reyting elde etmeyi başaran dizi, 96 ülkede liste başı konumunda bulunuyor. İkinci sırada yer alan One Piece, 34 ülkede zirveyi üstlenirken; üçüncü sırada yer alan Avatar: The Last Airbender ise 9 ülkede listenin en üstünde bulunuyor.

    Netflix en iyi canlı aksiyon anime uyarlamaları
    Görsel: JustWatch

    Bu sayede Death Note, One Piece dizisine göre yaklaşık üç kat daha fazla ülkede, Avatar’a göre ise yaklaşık 10 kat daha fazla ülkede liste başında karşımıza çıktı. Bu sıralamada Avatar: The Last Airbender üçüncülüğü alsa da sevilen yapım, ortalama üstü puanıyla rakiplerine göre Netflix’teki en başarılı lansman olma unvanına erişiyor. One Piece ise düşük popülaritesine rağmen IMDb’de 8.4 reyting alarak en yüksek puanlı canlı aksiyon anime uyarlaması oluyor.

    Death Note dizisi “Netflix’teki en popüler canlı aksiyon remake’leri” başlığı altında da yine zirveyi üstleniyor. Sevilen yapım, sayfa görüntülemeleri ve başlık tıklamalarına göre en yüksek popülariteye ev sahipliği yapıyor. Dizi, yüzde 28.1 payla birinciliği kapıyor. One Piece yüzde 25.4’le ikinci olurken, Avatar: The Last Airbender ise yüzde 23.9’luk bir paya hitap ediyor.

    Netflix en popüler canlı aksiyon remake dizileri
    Görsel: JustWatch

    Listenin alt basamaklarında yer alan Cowboy Bebop dizisi yüzde 7.8 puan alarak dördüncülüğü alıyor. Alice in Borderland yüzde 5.7 payla beşinci oluyor. Listenin devamında bulunan Yu Yu Hakusho ve Zom 100: Bucket List of the Dead ise sırasıyla yüzde 5.3 ve yüzde 3.8’lik paylara ulaşıyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Güncel Teknoloji Haberleri - Webmasto

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.