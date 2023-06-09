Netflix 5 yeni mobil oyun duyurdu

Dünyanın en çok kullanılan dijital streaming platformları arasında yer alan Netflix, 2021 yılında mobil oyun pazarına giriş yaptı ve hızla bu alanda büyümeye devam ediyor. Şirket, Android ve iOS kullanıcıları için şimdiden geniş bir oyun kataloğu vaat ediyor. Bu oyunlara yalnızca mobilden erişim sağlanırken, platforma abone olmayan kullanıcıların ise oyunlara ulaşamayacağı biliniyor.

Kısa sürede büyük bir oyun seçkisine sahip olan Netflix, önümüzdeki aylarda yayınlanacak olan beş yeni oyununu duyurdu. Çok yakında karşımıza çıkması beklenen oyunlar arasında The Queen’s Gambit dizisinden ilham alınarak geliştirilen bir oyun ve LEGO oyuncak serisine dayanan bir oyun yer alıyor. Şu anda 60’ın üzerinde oyuna sahip olan platform, mobil oyuncuların gözlerini üzerine çevirmiş durumda.

Netflix mobil oyun alanında iddialı bir şekilde yürüyor

Netflix’in çok yakında piyasaya sürmesi planlanan ilk oyunu, Oxenfree’nin uzun bir süredir beklenen devam oyunu olan Oxenfree II: Lost Signals olacak. 12 Temmuz tarihinde yayınlanacak olan oyun, Netflix aracılığıyla mobil cihazlarda kullanıma sunulacak. Aynı zamanda oyuna PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch ve PC platformlarından da ulaşmak mümkün olacak.

25 Temmuz tarihinde ise şirket, dünya çapında büyük bir beğeni alan The Queen’s Gambit dizisinden ilham alan The Queen’s Gambit Chess oyununu piyasaya sürecek. Beth Harmon evreninde geçecek olan oyun, arkadaşlarınız ile birlikte online bir şekilde oynama imkanının yanı sıra çözülmesi gereken bir dizi zorlu bulmaca sunacak.

Kronolojik olarak Netflix tarafından yayınlanacak bir diğer beklenen mobil oyun ise Cut the Rope Daily oluyor. Son on yılda çok başarılı olan klasik halat çekme oyununun yeni bir versiyonu olarak lanse edilen yapım, 1 Ağustos tarihinden itibaren oyuncuların erişimine açılacak. Zorlu deneyimiyle oyunun, kullanıcıların günlük hayatına hızlı bir şekilde dahil olacak iddialı bir proje olacağı tahmin ediliyor.

İlerleyen aylarda piyasaya çıkması beklenen son iki oyun ise bulmacalar ile dolu bir deneyime sahip olan Paper Trail ve RPG öğeleri içerecek olan LEGO Legacy: Heroes Unboxed olarak karşımıza çıkıyor. Kalabalık bir kitle tarafından heyecanla beklenen bu oyunla alakalı olarak için şimdilik ne yazık ki bir çıkış tarihi belirlenmedi. Fakat muhtemelen yaz aylarında oyunla buluşma şansına erişebileceğiz.