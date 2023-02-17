Meta akıllı gözlükler için sesli asistan geliştiriyor

Meta, akıllı gözlük alanında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Ray-Ban Stories gözlüğüyle tüketicilerin karşısına çıkan şirket, cihazın etkileyici tasarımı ve iddialı özellikleriyle gözleri üzerine çevirmeyi başarmıştı. Fakat şirketin ortaya çıkan yeni planları, akıllı gözlük pazarında bir adım öteye gitmek istediklerini gözler önüne serdi. Gelen son raporlara göre Mark Zuckerberg liderliğindeki Meta şirketinin, kullanıcının konumuna göre sesli hatırlatmalar yapma yeteneği sunacak gelişmiş bir sesli asistan üzerinde çalışacağını gösteriyor.

Meta gelişmiş bir sesli asistan patentiyle karşımıza çıktı

Ortaya çıkan bilgilere göre Meta, ‘ses tanıma kullanan deneyimlerde kullanıcı tarafında hareket edecek’ akıllı gözlükler için yeni ürün yöneticileri arayan bir iş ilanı yayınladı. Şirket, bu yeni pozisyonla birlikte asistanı günlük yaşamlarında test etmeye başlamak istiyor. Aynı zamanda başvuran kişilerin, ‘yapay zeka ve makine öğrenimi deneyimine’ sahip olmaları gerektiğinin de altı çiziliyor. Tüm bunlarla birlikte, ses tanıma alnında da çalışma deneyimi aranmakta.

Sunulan kriterler doğrultusunda Meta’nın yeni iş ilanı, pek çok kişiye göre şirketin akıllı gözlükler için bir sesli asistan desteği getirmeye hazırlandığını ifade ediyor. Aynı zamanda şirketin birkaç ay önce patentini aldığı ve amacı soru sorma yeteneğinin ötesinde faydalar sunmak olan sanal asistan projesi göz önüne alındığında, bu ihtimal daha da güçleniyor.

Meta’nın patentini aldığı sesli asistanı, gelişmiş bazı işlemlere ev sahipliği yapacak. Bunlar arasında kullanıcıya çeşitli ‘çok modlu uyarı türleri’ aracılığıyla; yani tarih, saat ve konumun yanı sıra görsel ya da işitsel bir ipucu üzerinden bir olayı hatırlatma gibi fonksiyonlar da bulunacak. Bu sayede kullanıcılar, örneğin bir süpermarketin yanında geçtiklerinde yiyecek alması, egzersiz yaptığında müzik çalması ya da bir tanıdığını gördüğünde ona bir şeyi hatırlatması gerektiğini asistandan kendisine bildirmesini talep edebilecek.

Sistem, kullanıcının bir süpermarkette olduğu GPS sinyallerinden ya da AR/VR akıllı gözlüklerin yakaladığı görsel sinyallerden alınan konum bilgisine dayalı olarak belirleme yeteneğine sahip olacak. Meta’nın üzerinde çalışmaya devam ettiği gelişmiş sesli asistan hizmeti, yakında Ray-Ban Stories gözlüklerine de gelebilir.

Ray-Ban Stories nedir?

Ray-Ban Stories, Facebook ve Ray-Ban’ın birlikte geliştirdiği akıllı gözlüklerdir. Bu gözlükler, normal bir güneş gözlüğü gibi görünebilir ancak içinde bulunan kameralar, hoparlörler ve mikrofonlar sayesinde kullanıcılara farklı bir deneyim sunar.

Gözlükler, iki adet 5 MP kamera, bir çift hoparlör, üç mikrofon ve bir dokunmatik yüzey içerir. Kullanıcılar, gözlükleri kullanarak fotoğraf ve video çekebilir, sesli mesaj gönderebilir ve telefon görüşmeleri yapabilir. Gözlükler, Facebook’un Augmented Reality (AR) teknolojisi ile uyumlu olarak çalışır ve kullanıcılara AR filtreler ve efektlerle oynama imkanı sağlar.

Gözlüklerin kullanımı oldukça kolaydır. Gözlüklerde bulunan dokunmatik yüzey sayesinde fotoğraf çekmek, video kaydetmek ve müzik çalmak gibi işlemler yapılabilir. Gözlüklerin yan tarafındaki düğmeler, hoparlörleri ve mikrofonları kontrol etmek için kullanılabilir. Cihaz; Facebook Horizon Workrooms, Instagram, Facebook Messenger ve WhatsApp gibi popüler uygulamalarla uyumlu olarak çalışır. Cihaz şu anda ABD, Avustralya, Kanada, İtalya, İrlanda ve Birleşik Krallık’ta satışa sunulmuştur.