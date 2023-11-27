Meizu 21, 200 MP’lik iddialı bir kamerayla geliyor

Meizu çok yakında yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli ile hayranları karşısına çıkacak. Merakla beklenen yeni Meizu 21, 200 MP kameraya sahip olacak. Bu sayede kullanıcılar için etkileyici bir mobil fotoğrafçılık deneyimi vaat etmeyi planlayan şirket, cihazla alakalı yeni bilgiler ortaya çıkardı.

Samsung ortaklığında geliştirilen yeni kamera, yüksek çözünürlük kalitesine sahip fotoğraf çekimleri için iddialı bir hamlede bulunuyor. Bununla beraber marka, rakipleriyle daha sıkı bir şekilde rekabet etmeyi hedefliyor.

Meizu 21, 200 MP Samsung ISOCELL kameraya sahip olacak

Meizu’nun yeni akıllı telefonu, yüksek mobil fotoğrafçılık yetenekleri ile adından sıkça söz ettirecek. Heyecanla beklenen cihaz, 200 MP Samsung ISOCELL sensörüyle karşımıza çıkacak. Şirket, Çinli sosyal medya platformu Weibo üzerinden yapmış olduğu açıklamada cihazın gelişmiş ana kamerasını resmi olarak doğruladı.

Beklenen telefonun 200 MP görüntüleme hızıyla gelmesi halinde, Meizu 21 artık mobil fotoğrafçılık konusunda piyasanın zirvesinde bulunacak. En iyi kameralı telefon unvanını elde etmeye yakın görünen cihaz, rakibi konumunda bulunan Samsung Galaxy S23 Ultra ile kıyaslandığı zaman, yüzde 40 oranında daha hızlı görüntüleme hızı sunarak kullanıcılar için eşsiz bir fotoğrafçılık tecrübesine olanak tanıyacak.

Snapdragon 8 Gen 3 çipinden güç alacak

Yeni Meizu telefonu, Qualcomm’un kısa süre önce duyurduğu yeni amiral gemisi çipi olan Snapdragon 8 Gen 3 ile gelecek. 4 nm üretim sürecinde geliştirilen çip, 1 adet 3,3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3,2 GHz ARM Cortex-A720 ve 4 adet 2,2 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerine ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda cihazda Adreno 750 GPU yer alıyor.

Meizu 21’e hayat verecek Snapdragon 8 Gen 3 çipi, selefi olan Snapdragon 8 Gen 2’ye göre yüzde 25 oranında daha yüksek performans, yüzde 25 daha fazla güç verimliliği ve yüzde 40 daha iyi ışın izleme performansı sağlıyor.

Meizu 21’in diğer öne çıkan özellikleri

Çok yakında piyasaya çıkması beklenen Meizu 21, hem yüksek performansı hem de kamera yetenekleri ile piyasada öne çıkan seçeneklerden bir tanesi haline gelecek. Fakat bunların yanı sıra cihaz iddiasını başka noktalarda da konuşturacak. Geniş bir batarya kapasitesi vaat eden telefonda 4.800 mAh pil yer alacak.

Telefonda kusursuz bağlantı sağlayarak her şartta sinyal alımını optimize edecek bir sistem yer alacak. Öte yandan cihazda, daha önce Meizu 20’de de karşımıza çıkan Ultrasonic Fingerprint Scanner 2.0 özelliği sunulacak. Bu sayede kullanıcılar yalnızca 0,075 saniyelik kilit açma süresiyle olağanüstü hızlı bir performans elde edecek.