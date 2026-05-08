Popüler link kısaltma servisleri Bitly, Cuttly ve T2M erişime engellendi

Popüler link kısaltma servisleri Bittly, Cuttly ve T2M, Türkiye’de erişime engellendi.

İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğince alınan kararla birlikte bu platformlar ülkemizde artık erişilemez hale geldi.

Engellemenin gerekçesi ile ilgili bir detay henüz paylaşılmadı.

Türkiye de dahil olmak üzere dünya çapında hizmet veren popüler link kısaltma servisleri Bitly, Cuttly ve T2M hakkında erişim engeli kararı getirildi. Milyonlarca aktif kullanıcıya ev sahipliği yapan platform, mahkeme kararıyla kapılarını ülkemizdeki misafirlerine kapattı.

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) EngelliWeb projesi tarafından paylaşılan detaylara göre söz konusu üç link kısaltma platformunda Türkiye genelinde yasaklanmış bulunuyor. Bu önemli gelişme, özellikle de kısalttığı bağlantılar üzerinden veri takibi gerçekleştiren dijital pazarlama uzmanları ve içerik üreticilerini olumsuz yönde etkileyecek gibi görünüyor.

Bağlantı kısaltma platformlarında erişim sorunu

Bilgi ve Teknoloji Kurumu tarafından verilen erişim engeli cezası şu anda bitly.com, cutt.ly ve t2m.io alan adlarını kapsayacak şekilde uygulandı. Dolayısıyla da ne yazık ki şu anda bu servisler üzerinden kısaltılan binlerce eski link, erişim engeli sebebiyle ülkemizdeki kullanıcılar için çalışmaz hale geldi.

Bilindiği üzere link kısaltma platformları bazen kötü niyetli içeriklerin ya da yasa dışı internet sitelerinin gizlenmesi amacıyla da kullanılabiliyor. BTK ve mahkemeler de bu toplu engelleme kararıyla potansiyel tehditlerin önüne geçmeyi amaçlıyor.

İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan erişim engeli hamlesi aşağıda yer alan şu kararlarla alındı:

Bitly – bitly.com

İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğinin 5 Mayıs 2026 tarihli ve 2026/4089 sayılı kararıyla

Cuttly – cutt.ly

İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğinin 5 Mayıs 2026 tarihli ve 2026/4039 sayılı kararıyla

İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğinin 5 Mayıs 2026 tarihli ve 2026/4050 sayılı kararıyla

İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğinin 5 Mayıs 2026 tarihli ve 2026/4054 sayılı kararıyla

İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğinin 5 Mayıs 2026 tarihli ve 2026/4056 sayılı kararıyla

İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğinin 5 Mayıs 2026 tarihli ve 2026/4060 sayılı kararıyla

İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğinin 5 Mayıs 2026 tarihli ve 2026/4071 sayılı kararıyla

İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğinin 5 Mayıs 2026 tarihli ve 2026/4100 sayılı kararıyla

İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğinin 5 Mayıs 2026 tarihli ve 2026/4107 sayılı kararıyla

İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğinin 5 Mayıs 2026 tarihli ve 2026/4109 sayılı kararıyla

İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğinin 5 Mayıs 2026 tarihli ve 2026/4114 sayılı kararıyla

İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğinin 5 Mayıs 2026 tarihli ve 2026/4116 sayılı kararıyla

T2M – t2m.io

İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğinin 5 Mayıs 2026 tarihli ve 2026/4026 sayılı kararıyla

İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğinin 5 Mayıs 2026 tarihli ve 2026/4054 sayılı kararıyla

İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğinin 5 Mayıs 2026 tarihli ve 2026/4056 sayılı kararıyla