Mark Zuckerberg 250 milyon dolarlık sığınak inşa ettirdi

Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi popüler sosyal medya platformlarının sahibi olan teknoloji devi Meta’nın CEO’su ve kurucusu Mark Zuckerberg kıyamet senaryolarına karşı devasa bir sığınak inşa ettirdi. 250 milyon dolarlık bir maliyete sahip olan bu sığınağın Kauai, Hawaii’de yer aldığı belirtildi. Wired tarafından aktarılan bilgilere göre Zuckerberg, çevresel bazı tartışmalar ve yerel halk ile gerginliklerin ortasında bir yeraltı sığınağı ve lüks tesisler içeren dikkat çekici bir projeyle gündeme oturdu.

Mark Zuckerberg’in dudak uçuklatan bir maliyete sahip olan sığınağı iki araziden oluşan devasa bir mülk olacak. Bu sığınak zombi salgınından robot istilasına, iklim felaketlerinden kıyamet senaryolarına kadar oldukça dayanıklı bir yapıya sahip olacak.

Mark Zuckerberg’ten felaketlere karşı 464 metrekarelik sığınak

Mark Zuckerberg tarafından Hawaii’nin Kauai adasında inşa ettirilen sığınak, bir futbol sahası büyüklüğünde iki villa, asma köprüler ile birbirine bağlı ağaç evler, yüzme havuzları, spor salonları, tenis kortu ve saunaya sahip. Normal bakıldığı zaman sıradan görünen bu mülk, yüzeyin altında ise su deposu ve otonom elektrik üretim sistemleri taşıyor. Aynı zamanda video gözetim sistemine sahip 464 metrekarelik olağanüstü bir sığınak bulunuyor.

Son derece güvenli bir yapıya sahip olan bu sığınak, gizlilik konusunda önemli teknolojilere ev sahipliği yapıyor. Özellikle de çalışanlar için sıkı kurallar uygulandığı belirtilirken, en ufak bir bilgi sızıntısının bile işten çıkarılmaya yol açabileceği söyleniyor.

Yerel halk projeye sıcak bakmıyor

Fakat Kauai adasının yerel sakinleri Mark Zuckerberg tarafından inşa ettirilen devasa sığınak için pek de olumlu bir bakış açısı sergilemiyor. Çok sayıda çevresel ve yerel nüfusla alakalı problem ortaya çıkarken, Kauai halkının bu projeye sıcak bakmadığı söyleniyor.

Öte yandan sahada yer alan zorlu çalışma koşulları da ayrı bir tartışma başlatmış durumda. Wired’ın haberine göre 70 yaşında bir güvenlik görevlisi olan Rodney Medeiros, çalışırken kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.

Mark Zuckerberg sığınak inşa ettiren ilk teknoloji lideri değil

Elbette ki Mark Zuckerberg teknoloji dünyasında ilk kez kıyamet senaryolarına karşı bir sığınak inşa ettiren isim değil. Daha önce de birçok teknoloji devinin benzer hamlelerde bulunduğunu görmüştük.

Amazon’un kurucusu ve eski CEO’su Jeff Bezos, daha önce Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington eyaletinde nükleer saldırılara karşı dayanıklılık gösterecek ve 7 gün boyunca içeride 75 kişiyi rahatlıkla barındırabilecek bir kıyamet sığınağı tasarladı.

Tesla ve SpaceX CEO’su olan, son dönemlerde ise X (eski adıyla Twitter) platformuyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran milyarder iş insanı Elon Musk ise yine ABD’de, Teksas eyaletinde bir sığınağa sahip. Bu sığınak nükleer saldırılara karşı direnç gösterebildiği gibi ayrıca kimyasal saldırılar ve meteor çarpmalarına karşı da dayanıklı bir yapıya sahip.

Tüm bunların yanı sıra Oracle CEO’su Larry Ellinson’un tıpkı Mark Zuckerberg gibi Hawaii’de bir sığınağa sahip olduğu biliniyor. Son olarak PayPal’ın kurucusu Peter Thiel da Yeni Zelanda’da her türlü saldırı ve doğal afete dayanabilecek bir sığınak inşa ettirdi.